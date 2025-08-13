दुनिया में कितने है बाल्टिक देश और इन्हें यह नाम कैसे मिला? जानें

बाल्टिक देशों में उत्तर-पूर्वी यूरोप के तीन देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। इन्हें "बाल्टिक" इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर बसे हैं। यह समुद्र उन्हें आपस में जोड़ता है और उनके भूगोल और इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। "बाल्टिक देश" शब्द का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, जब इन देशों ने स्वतंत्रता हासिल की थी।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस शब्द का इस्तेमाल उनके एक जैसे स्थान और समान इतिहास के कारण उन्हें एक साथ रखने के लिए किया जाता था। ये तीनों देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिर से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। भले ही ये आकार में छोटे हैं, लेकिन बाल्टिक देश संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, शहर अच्छी तरह से संरक्षित हैं और परंपराएं जीवंत हैं।
इस लेख में, हम बाल्टिक देशों की संख्या पर नजर डालेंगे, जानेंगे कि क्या चीजें उन्हें खास बनाती हैं, और आसान शब्दों में उनकी राजधानियों की सूची देंगे।
बाल्टिक देश कितने हैं?
एस्टोनिया
लातविया
लिथुआनिया
बाल्टिक देश हाई लाइट्स:
एस्टोनिया
एस्टोनिया सबसे उत्तरी बाल्टिक देश है, जिसका भूभाग मुख्य रूप से समतल है। यहां घने जंगल (जो इसकी 50% से ज्यादा भूमि को कवर करते हैं), कई झीलें और एक ऊबड़-खाबड़ तटरेखा है। इस तट पर 2,000 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें सारेमा और हियूमा प्रमुख हैं।
फिनलैंड की खाड़ी से इसकी भौगोलिक निकटता यहां की समुद्री जलवायु को बहुत प्रभावित करती है। एस्टोनिया की जमीनी सीमाएं दक्षिण में लातविया और पूर्व में रूस से लगती हैं। फिनलैंड की खाड़ी के पार इसकी समुद्री सीमा फिनलैंड से लगती है।
एस्टोनिया की संस्कृति अपनी फिनिक विरासत में गहराई से जुड़ी हुई है। इसका प्रकृति से मजबूत संबंध है और यहां लोक गीतों (लाउलुपिडु) की एक समृद्ध परंपरा है। डिजिटल नवाचार में अग्रणी होने के कारण इसे "ई-एस्टोनिया" का उपनाम मिला है।
लातविया (रीगा)
लातविया, बाल्टिक क्षेत्र के केंद्र में स्थित है और इसका भौतिक परिदृश्य काफी विविध है। यहां उपजाऊ मैदान, घुमावदार पहाड़ियां और विशाल जंगल हैं, खासकर इसके मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में। बाल्टिक सागर के किनारे इसकी लंबी तटरेखा पर रेतीले समुद्र तट और तटीय टीले पाए जाते हैं।
साथ ही, डाउगावा नदी, जो लातविया की सबसे लंबी नदी है, इसके भूगोल और इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लातविया की सीमाएं उत्तर में एस्टोनिया, दक्षिण में लिथुआनिया, पूर्व में रूस और दक्षिण-पूर्व में बेलारूस से लगती हैं।
इसकी राजधानी रीगा, अपनी शानदार आर्ट नोव्यू वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह देश अपने जीवंत गीत और नृत्य समारोहों के लिए भी जाना जाता है, जिसे यूनेस्को ने मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता दी है।
लिथुआनिया (विल्नियस)
लिथुआनिया, बाल्टिक देशों में सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा देश है। इसका भूभाग धीरे-धीरे लहरदार होता है, जिसमें उपजाऊ मैदानों की प्रमुखता है और बीच-बीच में कई झीलें और प्राचीन जंगल हैं।
कुरोनियन स्पिट, जो रूस (कलिनिनग्राद ओब्लास्ट) के साथ साझा किया गया एक अनोखा रेतीला प्रायद्वीप है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह बाल्टिक सागर तट पर एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता भी है।
लिथुआनिया की सीमाएं उत्तर में लातविया, दक्षिण-पूर्व में बेलारूस, दक्षिण-पश्चिम में पोलैंड और पश्चिम में रूस के कलिनिनग्राद ओब्लास्ट से लगती हैं।
इसकी राजधानी विल्नियस, अपने बारोक ओल्ड टाउन के लिए प्रसिद्ध है, जो यूनेस्को की एक और विश्व धरोहर स्थल है। यह देश आईटी और लेजर तकनीक के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है।
