Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड कब आएगा?, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

RSSB Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। जो उम्मीदवार पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे लिंक सक्रिय होने के बाद अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। पटवारी पदों की लिखित परीक्षा रविवार, 17 अगस्त 2025 को राजस्थान के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी — पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। इस भर्ती के जरिए राजस्थान राजस्व विभाग में कुल 3705 पटवारी पद भरे जाएंगे।

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 Download: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा हाइलाइट्स

राजस्थान पटवारी परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी उम्मीदवारों को राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 जारी किया जाएगा। इस एडमिट कार्ड में परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा स्थल सहित सभी जरूरी जानकारी होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि सभी विवरण सही हैं। यदि किसी भी तरह की गलती मिले तो तुरंत परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।