Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड कब आएगा?, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 Date: राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) जल्द ही पटवारी पदों के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। बोर्ड द्वारा राज्यभर में पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा 17 अगस्त 2025 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी—प्रथम पाली सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 3705 पटवारी पदों को भरा जाना है। 

ByVijay Pratap Singh
Aug 7, 2025, 11:35 IST
Rajasthan Patwari Admit Card 2025
Rajasthan Patwari Admit Card 2025

RSSB Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। जो उम्मीदवार पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे लिंक सक्रिय होने के बाद अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। पटवारी पदों की लिखित परीक्षा रविवार, 17 अगस्त 2025 को राजस्थान के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी — पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। इस भर्ती के जरिए राजस्थान राजस्व विभाग में कुल 3705 पटवारी पद भरे जाएंगे। 

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 Download: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा हाइलाइट्स

राजस्थान पटवारी परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी उम्मीदवारों को राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 जारी किया जाएगा। इस एडमिट कार्ड में परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा स्थल सहित सभी जरूरी जानकारी होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि सभी विवरण सही हैं। यदि किसी भी तरह की गलती मिले तो तुरंत परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

संस्था का नाम

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर (RSMSSB)

पद का नाम

पटवारी

पदों की संख्या

3705

राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड कब आएगा?

10 अगस्त तक (संभावित)

राजस्थान पटवारी परीक्षा तिथि 2025

17 अगस्त 2025

परीक्षा का माध्यम

ऑफलाइन

आधिकारिक वेबसाइट

www.rsmssb.rajasthan.gov.in

लॉगिन लिंक

https://sso.rajasthan.gov.in/signin

RSMSSB Patwari Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए कदमों का पालन करना होगा:

  1. सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की आधिकारिक वेबसाइट या sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाएं।

  2. वेबसाइट का होम पेज आपके स्क्रीन पर दिखेगा।

  3. होम पेज पर राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 वाले लिंक पर क्लिक करें।

  4. यह आपको एक नई विंडो पर ले जाएगा।

  5. वहां अपने पंजीकरण आईडी और पासवर्ड डालें।

  6. लॉगिन पर क्लिक करें और थोड़ी देर इंतजार करें।

  7. आपका राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिख जाएगा।

  8. इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।

राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 पर उल्लिखित विवरण क्या है?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को सबसे पहले उसमें दिए गए सभी विवरण ध्यान से जांचने चाहिए। अगर किसी भी जानकारी में कोई गलती हो, तो तुरंत परीक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए। नीचे दिए गए विवरणों को जरूर चेक करें:

  • उम्मीदवार का नाम
  • रोल नंबर
  • परीक्षा की तारीख
  • शिफ्ट का समय
  • रजिस्ट्रेशन नंबर
  • यूज़र आईडी
  • फोटो पहचान पत्र

