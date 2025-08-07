Vikram University Result 2025 OUT: विक्रम यूनिवर्सिटी रिजल्ट vikramuniv.ac.in पर जारी, ये रहा UG और PG मार्कशीट लिंक

Vikram University Result 2025 OUT: विक्रम विश्वविद्यालय ने वर्ष 2025 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया है। जो छात्र इन परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट विक्रम यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट vikramuniv.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, परिणाम विभिन्न यूजी और पीजी कोर्सेस के लिए एक साथ ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। छात्र अपनी रोल नंबर या नाम दर्ज कर के मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

vikramuniv.ac.in result: विक्रम यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 डायरेक्ट लिंक

विक्रम विश्वविद्यालय ने बीए ऑनर्स, बीए एलएलबी, बीएससी ऑनर्स, एलएलएम, एमए सहित कई कोर्सों के सेमेस्टर परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। इन परीक्षाओं में शामिल हुए छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.vikramuniv.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद, छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करके परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।