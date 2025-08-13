LIVE - RSSB Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड Direct Link, recruitment.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

RSSB Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) आज, 13 अगस्त 2025 को राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को recruitment.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, उन्हें अपना लॉगिन विवरण (Application ID और Password/जन्मतिथि) दर्ज करना होगा। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, उम्मीदवार अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकेंगे।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) आज, 13 अगस्त 2025 को राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटrssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। यह भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को पूरे राजस्थान के 38 जिलों में दो शिफ्ट—सुबह और दोपहर—में आयोजित होगी। एडमिट कार्ड तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को recruitment.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर अपना Application ID और Password/जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके बाद वे अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025: महत्वपूर्ण निर्देश

उम्मीदवारों के पास परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी प्रूफ अनिवार्य है।

समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।

परीक्षा केंद्र में मोबाइल, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित है।

राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 से जुड़ी सभी लेटेस्ट और लाइव अपडेट पाने के लिए इस पेज को बुकमार्क करें और समय-समय पर रिफ्रेश करते रहें

यह भी पढ़ें: