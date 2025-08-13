IBPS PO Admit Card 2025 Soon
LIVE - RSSB Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड Direct Link, recruitment.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

Rajasthan Patwari Admit Card 2025: आरएसएसबी (RSSB) आज, 13 अगस्त को राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर जारी करेगा। एडमिट कार्ड का लिंक recruitment.rajasthan.gov.in पर मिलेगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपने लॉगिन विवरण डालकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 17 अगस्त को राज्य के 38 जिलों में दो शिफ्ट में होगी। एडमिट कार्ड परीक्षा में प्रवेश के लिए जरूरी है। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड लिंक, डाउनलोड करने के तरीके, शिफ्ट का समय और अन्य जरूरी जानकारी यहीं से मिल सकती है।

Aug 13, 2025, 12:02 IST
राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड
राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड

HIGHLIGHTS

  • RSSB आज, 13 अगस्त 2025 को राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट और SSO पोर्टल पर से डाउनलोड कर सकते हैं।
  • लिखित परीक्षा 17 अगस्त 2025 (रविवार) को दो शिफ्टों में आयोजित होगी—सुबह 9:00 से 12:00 और दोपहर 3:00 से 6:00 बजे तक।
  • इस अभियान के तहत राजस्थान राजस्व विभाग में कुल 3,705 पटवारी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

RSSB Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) आज, 13 अगस्त 2025 को राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को recruitment.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, उन्हें अपना लॉगिन विवरण (Application ID और Password/जन्मतिथि) दर्ज करना होगा। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, उम्मीदवार अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकेंगे।

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 Download Link

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) आज, 13 अगस्त 2025 को राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटrssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। यह भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को पूरे राजस्थान के 38 जिलों में दो शिफ्ट—सुबह और दोपहर—में आयोजित होगी। एडमिट कार्ड तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को recruitment.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर अपना Application ID और Password/जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके बाद वे अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025: महत्वपूर्ण निर्देश

  • उम्मीदवारों के पास परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी प्रूफ अनिवार्य है।

  •  समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।

  • परीक्षा केंद्र में मोबाइल, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित है।

राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 से जुड़ी सभी लेटेस्ट और लाइव अपडेट पाने के लिए इस पेज को बुकमार्क करें और समय-समय पर रिफ्रेश करते रहें

  • Aug 13, 2025, 12:02 IST

    राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025: Recruitment वेबसाइट डाउन

  • Aug 13, 2025, 11:59 IST

    Rajasthan Patwari Exam Date 2025 Out: यहां देखें परीक्षा तिथि, शिफ्ट और समय

    राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 की नई तिथि घोषित हो गई है। यह ऑफलाइन परीक्षा पूरे राज्य में 17 अगस्त 2025 को दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी।

    परीक्षा तिथिपालीसमय
    पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 सुबह की पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक
      दोपहर की पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक
  • Aug 13, 2025, 11:10 IST

    Patwari Admit Card: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड 2025

    Patwari Admit Card: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आज, 13 अगस्त को पटवारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने के लिए तैयार है। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त को दो शिफ्टों में होगा। इसमें 6.50 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य में पटवारी के 3705 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

  • Aug 13, 2025, 11:06 IST

    RSMSSB Patwari Admit Card: राजस्थान पटवारी एडमिड कार्ड कैसे करें डाउनलोड?

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

    पटवारी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स:

    1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – rssb.rajasthan.gov.in

    2. होमपेज पर “Admit Card” सेक्शन पर क्लिक करें।

    3. “Patwari 2025” लिंक चुनें।

    4. Application Number/Registration Number और Date of Birth डालें।

    5. Captcha Code भरें और Submit पर क्लिक करें।

    6. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा – इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

    ध्यान रखने के लिए अहम बातें:

    • परीक्षा में जाते समय एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (Aadhar Card, Voter ID, Driving Licence आदि) ले जाएं।

    • एडमिट कार्ड पर फोटो और विवरण सही हैं या नहीं, पहले ही जांच लें।

  • Aug 13, 2025, 10:25 IST

    Rajasthan Patwari Admit Card 2025 Download:

    राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 परीक्षा 3 घंटे की होगी और कुल 300 अंक के लिए होगी। इसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे। गलत जवाब देने पर आपके अंकों में से एक-तिहाई अंक काटे जाएंगे।

    बोर्ड का कहना है कि अगर आपके पहचान पत्र पर लगी फोटो 3 साल से पुरानी है, तो उसे अपडेट करा लें। ताकि एडमिट कार्ड की फोटो और पहचान पत्र की फोटो आसानी से मिलाई जा सके। अगर फोटो मैच नहीं हुई, तो आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।

    हर सवाल के 5 विकल्प होंगे। अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, तो उसका 5वां विकल्प वाला गोला भरना जरूरी है। अगर आपने 10% से ज्यादा सवालों के गोले खाली छोड़े, तो आपको परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

  • Aug 13, 2025, 10:23 IST

    RSMSSB Patwari admit card: कहां और कैसे डाउनलोड करें प्रवेश पत्र

    कहां से डाउनलोड करें पटवारी एडमिट कार्ड:

    1. ऑफिशियल वेबसाइट – rssb.rajasthan.gov.in

    2. भर्ती पोर्टल – recruitment.rajasthan.gov.in

    3. SSO पोर्टल – sso.rajasthan.gov.in/signin

    कैसे डाउनलोड करें पटवारी प्रवेश पत्र:

    1. ऊपर दिए गए किसी भी लिंक पर जाएं।

    2. “Admit Card” सेक्शन पर क्लिक करें।

    3. “Patwari 2025” विकल्प चुनें।

    4. Application Number/Registration Number और Date of Birth या Password डालें।

    5. Submit पर क्लिक करें।

    6. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा, इसे डाउनलोड और प्रिंट कर लें।

    टिप: प्रिंट की एक से ज्यादा कॉपी रखें और परीक्षा केंद्र जाते समय एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडी प्रूफ जरूर लें।

  • Aug 13, 2025, 10:21 IST

    राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड में जरूर चेक करें ये जानकारियां

    • उम्मीदवार का नाम – आपके आवेदन के अनुसार सही लिखा हो।

    • रोल नंबर / पंजीकरण संख्या – परीक्षा में प्रवेश के लिए जरूरी है।

    • फोटोग्राफ और सिग्नेचर – साफ और सही होने चाहिए।

    • परीक्षा तिथि और समय – सही दिन और शिफ्ट देखें।

    • परीक्षा केंद्र का नाम और पता – पहले से लोकेशन देख लें।

    • श्रेणी (कैटेगरी) – UR, OBC, SC, ST आदि सही दर्ज हो।

    • निर्देश (Instructions) – परीक्षा में क्या ले जाना है और क्या नहीं, ध्यान से पढ़ें।

  • Aug 13, 2025, 10:14 IST

    RSSB Patwari Admit Card 2025 Login Link: लॉगिन क्रेडेंशियल क्या है?

    Rajasthan Staff Selection Board (RSSB), जिसे RSMSSB भी कहा जाता है, Patwari Admit Card डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित लॉगिन क्रेडेंशियल्स की आवश्यकता होती है:

    • Registration Number / Application Number
    • Password / Date of Birth (DOB) – 
  • Aug 13, 2025, 10:09 IST

    RSSB Patwari Admit Card 2025: राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड कितने बजे जारी होगा?

    राजस्थान पटवारी (RSMSSB Patwari) भर्ती 2025 के एडमिट कार्ड आज 13 अगस्त को जारी होने वाले है। एक बार लिंक एक्टिव होने के बाद आप अपना लॉगिन विवरण दर्ज करके प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। 

  • Aug 13, 2025, 09:39 IST

    राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का समय और शिफ्ट यहां देखें

  • Aug 13, 2025, 09:38 IST

    Rajasthan Patwari Admit Card 2025 Download Link: आधिकारिक परीक्षा नोटिस PDF

    RSSB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित नोटिस जारी किया है, जिसमें परीक्षा तिथि, शिफ्ट समय और एडमिट कार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं। नीचे दिए गए लिंक से आप इस नोटिस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

    Exam Notice

  • Aug 13, 2025, 09:31 IST

    Rajasthan patwari admit card 2025 official website: एडमिट कार्ड लिंक कहां एक्टिव होगा?

    Rajasthan patwari admit card 2025 official website:राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड लिंक निम्नलिखित आधिकारिक पोर्टल्स पर एक्टिव होगा—

    भर्ती पोर्टलrecruitment.rajasthan.gov.in

    यहां सीधे राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवार अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे

  • Aug 13, 2025, 09:29 IST

    Rajasthan patwari admit card 2025 sarkari result: राजस्थान पटवारी परीक्षा पैटर्न 2025

    Rajasthan patwari admit card 2025 sarkari result: परीक्षा में 3 घंटे की अवधि वाला एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:

    विषयलगभग वेटेज (%)प्रश्नों की संख्याअंक
    सामान्य विज्ञान; भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल; सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं 25 38 76
    राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति 20 30 60
    सामान्य अंग्रेज़ी एवं हिंदी 15 22 44
    मानसिक क्षमता एवं तर्कशक्ति, मूलभूत संख्यात्मक दक्षता (Mental ability और Reasoning, Basic Numerical efficiency) 30 45 90
    बेसिक कंप्यूटर 10 15 30
    कुल 100 150 300
  • Aug 13, 2025, 09:11 IST

    Rajasthan Patwari Exam Admit Card 2025; कब होगी पटवारी भर्ती परीक्षा?

    राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड 13 अगस्त 2025 को जारी करने का ऐलान किया है। उम्मीदवार इसे rssb.rajasthan.gov.in, sso.rajasthan.gov.in/signin या recruitment.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

    परीक्षा तिथि: यह लिखित परीक्षा 17 अगस्त 2025 (रविवार) को आयोजित होगी।

    • पहली शिफ्ट: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

    • दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

    कुल 3,705 पटवारी पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। इसके बिना उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

  • Aug 13, 2025, 09:10 IST

    RSSB Patwari Admit Card 2025: पटवारी भर्ती परीक्षा हाइलाइट्स

    विवरणजानकारी
    संगठन का नाम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जयपुर (RSMSSB)
    पद का नाम पटवारी (Patwari)
    कुल रिक्तियां 3705
    राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड तिथि 13 अगस्त 2025
    राजस्थान पटवारी परीक्षा तिथि 2025 17 अगस्त 2025 (रविवार)
    परीक्षा समय शिफ्ट 1 – सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक शिफ्ट 2 – दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक
    परीक्षा का माध्यम ऑफ़लाइन
    चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया
    आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in
  • Aug 13, 2025, 09:09 IST

    RSSB Rajasthan Patwari Admit Card 2025 Link कहां मिलेगा?

    राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड लिंक आपको निम्न जगहों पर मिलेगा—

    1. RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट – rssb.rajasthan.gov.in

      • होमपेज पर “Admit Card” सेक्शन में Rajasthan Patwari 2025 का लिंक मिलेगा।

    2. SSO पोर्टल – sso.rajasthan.gov.in/signin

      • लॉगिन करके “Recruitment Portal” में जाएं और एडमिट कार्ड लिंक चुनें।

    3. भर्ती पोर्टल – recruitment.rajasthan.gov.in

      • यहां सीधे Rajasthan Patwari Admit Card 2025 का डाउनलोड लिंक उपलब्ध रहेगा।

  • Aug 13, 2025, 09:07 IST

    राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड: sso.rajasthan.gov.in/signin या recruitment.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कैसे करें

    राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के स्टेप्स

    1. सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in/signin या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं।

    2. अपने SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।

    3. डैशबोर्ड में Recruitment Portal (भर्ती पोर्टल) का चयन करें।

    4. "राजस्थान पटवारी भर्ती 2025" लिंक पर क्लिक करें।

    5. एडमिट कार्ड डाउनलोड विकल्प चुनें।

    6. अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

    7. सबमिट बटन दबाएं और एडमिट कार्ड स्क्रीन पर देख लें।

    8. एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

