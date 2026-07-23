UPSSSC Stenographer Result 2026: यूपीएसएसएससी स्टेनोग्राफर रिजल्ट upsssc.gov.in जारी, 18,556 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट

UPSSSC Stenographer Result 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 13-परीक्षा/2024 स्टेनोग्राफर मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया है। लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट के साथ - साथ आयोग ने कट ऑफ लिस्ट भी जारी की है। जिससे उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंचने की संभावनाओं का आकलन करने में मदद मिलेगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या (9-परीक्षा/2023) का भी परिणाम जारी किया गया है। जिसमें कुल 333 पद हैं और हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए कुल 3815 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। जो उम्मीदवार इन दोनों परीक्षाओं में शामिल हुए थे, उन्हें अब टाइपिंग टेस्ट में शामिल होना होगा। UPSSSC Stenographer Result 2026: रिजल्ट जारी यूपीएसएसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2026 का रिजल्ट 22 जुलाई को जारी किया गया है। जिसमें 18,556 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवरों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण हिंदी टाइपिंग टेस्ट में शामिल होंगे। रिजल्ट से संबंधित अन्य जरूरी डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए टेबल को देखें:

संगठन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) रिजल्ट का नाम स्टेनोग्राफर विज्ञापन संख्या 13परीक्षा/2024 और 09 परीक्षा 2023 पोस्ट नंबर 1,224 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 18556 ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in नोट: उम्माीदवार ध्यान दें, यूपीएसएसएससी की ओर से स्टेनोग्राफर विज्ञापन संख्या 09 परीक्षा 2023 में पदों की संख्या 333 है। जिसमें हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए कुल 3815 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। UPSSSC Stenographer Result 2026: डाउनलोड लिंक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने स्टेनोग्राफर के कुल 18556 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। मेरिट लिस्ट के साथ - साथ आयोग ने कट ऑफ लिस्ट भी जारी की है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ वर्थ सहित डिटेल्स दर्ज करने होंगे।

यूपीएसएसएससी स्टेनोग्राफर रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक UPSSSC Stenographer Cut off 2026: कट ऑफ (विज्ञापन संख्या 9-परीक्षा/2023) यूपीएसएसएससीस स्टेनोग्राफर विज्ञापन संख्या (9-परीक्षा/2023) के तहत जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कट ऑफ 32 निर्धारित की गई है। अन्य वर्ग की कट ऑफ नीचे टेबल में दी गई है। वर्ग कट ऑफ मार्क्स जनरल 32.00 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 32.00 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 32.00 अनुसूचित जाति (SC) 28.50 अनुसूचित जनजाति (ST) 15.75 UPSSSC Stenographer Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें? यूपीएसएसएससी स्टेनोग्राफर रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें: स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। स्टेप 2 होम पेज पर, यूपीएसएसएससी स्टेनोग्राफर रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें।

स्टेप 3 अब विज्ञापन संख्या 13-परीक्षा/2024 पर क्लिक करें। स्टेप 4 लॉगिन करने के लिए जरूरी क्रेडेंशियल दर्ज करें। स्टेप 5 लॉग इन करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 6 अब मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करें। UPSSSC Stenographer Cut off 2026: कट ऑफ यूपीएसएसएससी स्टेनोग्राफर विज्ञापन संख्या (13परीक्षा/2024) में जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कट ऑफ 41 निर्धारित की है। अन्य वर्ग के कट ऑफ जानने के लिए नीचे दिया गया टेबल देखे: वर्ग कट-ऑफ मार्क्स अनारक्षित (यूआर) 41.00 अनुसूचित जाति (एससी) 41.00 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) 41.00 अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) 41.00 अनुसूचित जनजाति (एसटी) 31.00 यूपीएसएसएससी स्टेनोग्राफर (विज्ञापन संख्या 13-परीक्षा/2024) व (9-परीक्षा/2023)मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार हिंदी शॉर्टहैंड और टाइपिंग टेस्ट के लिए चुने गए हैं, वे अपना रिजल्ट upsssc.gov.in पर देख सकते हैं।