UTET Application Form 2026: उत्तराखंड टीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट हुई Extend, जारी, ukutet.com से जानें New Date

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE), द्वारा आयोजित किए जाने वाले उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET 2026) में शामिल होने वाले छात्रों के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 9 अगस्त 2026 कर दिया गया है। राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 टीचर बनने के लिए छात्र ऑफिशियल पोर्टल ukutet.com पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लें। जिन भी छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन जमा नहीं किया है, वह एग्जाम का फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन फीस को 11 अगस्त 2026 की रात 11:59 बजे तक जमा कर सकते हैं। छात्र यहां से ऑफिशियल नोटिस को देखें। UTET Application 2026 Notification Out: यहां क्लिक करें UTET 2026: एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण डेट्स UTET 2026 के लिए काउंसलिंग और एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र एक्सटेंड डेट की डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई इस टेबल को देखें।

इवेंट डेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट 14 जुलाई 2026 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 3 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक) रजिस्ट्रेशन की एक्सटेंडेड लास्ट डेट 9 अगस्त 2026 फीस जमा करने की लास्ट डेट 11 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक) रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेक्शन विंडो 8 अगस्त से 11 अगस्त 2026 UTET 2026 एग्जाम डेट 29 सितंबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट ukutet.com / ubse.uk.gov.in UTET 2026 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फीस की डिटेल्स UTET 2026 एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र अपनी कैटेगरी और चुने गए पेपर (Paper I, Paper II या Both) के अनुसार ऑनलाइन मोड के माध्यम से फीस को जमा करें। सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस कैटेगरी: Single Paper के लिए 600 तथा दोनों पेपर (Paper I & II) के लिए 1,000 फीस जमा करें।

एससी / एसटी / दिव्यांग (PH) कैटेगरी: Single Paper के लिए 300 तथा दोनों पेपर के लिए 500 फीस जमा करें।