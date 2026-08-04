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JNVST Class 6 Admission 2027-28 Last Date: जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट बढ़ी, जानें नई Date & Exam Schedule

By Akshara Verma
Last Updated: Aug 4, 2026, 14:39 IST

JNVST Class 6 Admission: JNVST ने नवोदय विद्यालय में सेशन 2027-28 में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। छात्र 7 अगस्त 2026 तक अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। 

JNVST Class 6 Admission 2027-28 Last Date
JNVST Class 6 Admission 2027-28 Last Date

Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission 2026-27: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन एग्जाम (JNVST) कक्षा 6 के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके पास अब एक बेहतरीन मौकाअवसर है। छात्रों के लिए देश के प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ाकर 7 अगस्त 2026 कर दी गई है। 

अब योग्य छात्र NVS के ऑफिशियल पोर्टल navodaya.gov.in पर जाकर 7 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। छात्रों के लिए एंट्रेंस एग्जाम (Summer Bound JNVs) 28 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। 

NVS कक्षा 6 एडमिशन से जुड़ी इंफॉर्मेशन 

इवेंट 

डिटेल्स

आयोजक संस्था

नवोदय विद्यालय समिति (NVS)

एंट्रेंस कक्षा

कक्षा 6 (Class VI)

रिवाइज्ड रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 

7 अगस्त 2026

एंट्रेंस एग्जाम डेट (JNVST)

28 नवंबर 2026

रजिस्ट्रेशन फीस

निःशुल्क (0)

ऑफिशियल वेबसाइट

cbseitms.rcil.gov.in / navodaya.gov.in

नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए कितनी सीटें उपलब्ध? 

NVS में एडमिशन के लिए छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। साथ ही, पेरेंट्स एडमिशन फॉर्म को सीबीएसई की वेबसाइट cbseitms.nic.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। JNVST के माध्यम से देश भर की करीब 665 सीटों पर छात्रों के एडमिशन होंगे। साथ ही, कक्षा 6 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट मार्च या अप्रैल 2027 तक जारी किया जाएगा। 

छात्रों एवं अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण नियम व ट्रेंडिंग टिप्स

  • एलिजिबिलिटी एवं आयु सीमा: छात्र सेशन 2026-27 में किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहा हो। साथ ही, छात्र का जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए।
  • एक ही मौका नियम: छात्र केवल एक ही बार JNVST एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। यदि वेरिफिकेशन के टाइम यह पाया गया कि छात्र ने पहले कभी रजिस्ट्रेशन या एग्जाम दिए है, तो छात्र के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। 
  • ग्रामीण कोटा लाभ: नवोदय विद्यालयों में 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।

एग्जाम का पैटर्न: एग्जाम में मुख्य रूप से 3 राउंड शामिल होते हैं।

1. मानसिक योग्यता

2. गणित 

3. भाषा परीक्षण 

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Akshara Verma
Akshara Verma

Executive - Editorial

Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.

A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

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First Published: Aug 4, 2026, 14:39 IST

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