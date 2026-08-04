MP NEET UG 2026: एमबीबीएस व बीडीएस काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, Direct Link से डाउनलोड करें PDF

MP NEET UG Counselling 2026: चिकित्सा शिक्षा विभाग (DME), मध्य प्रदेश ने MP NEET UG 2026 ने MBBS और BDS मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल को जारी कर दिया है। NEET UG 2026 एग्जाम में पास होने और राज्य काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होने वाले छात्र 5 अगस्त, 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भाग ले सकते हैं।

छात्रों इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को 13 अगस्त 2026, रात 11:59 बजे तक पूरा कर सकते हैं। फिर, आयोग द्वारा राज्य सरकार 14 अगस्त, 2026 को मेरिट लिस्ट को वेबसाइट पर जारी करेगा। छात्रों को 15 से 18 अगस्त, 2026 के बीच तक अपने पसंदीदा कॉलेजों को चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा।

NEET UG Qualified छात्र ऑफिशियल पोर्टल dme.mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं। साथ ही, आयोग द्वारा जारी किए गए शेड्यूल की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।