MP NEET UG 2026: एमबीबीएस व बीडीएस काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, Direct Link से डाउनलोड करें PDF
MP NEET UG 2026 Counselling Schedule Released: मध्य प्रदेश NEET UG काउंसलिंग 2026 का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश NEET के राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त, 2026 से शुरू कर दी जाएगी। छात्र वेबसाइट के साथ नीचे दी गई जानकारी से शेड्यूल को देखें।
MP NEET UG Counselling 2026: चिकित्सा शिक्षा विभाग (DME), मध्य प्रदेश ने MP NEET UG 2026 ने MBBS और BDS मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल को जारी कर दिया है। NEET UG 2026 एग्जाम में पास होने और राज्य काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होने वाले छात्र 5 अगस्त, 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भाग ले सकते हैं।
छात्रों इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को 13 अगस्त 2026, रात 11:59 बजे तक पूरा कर सकते हैं। फिर, आयोग द्वारा राज्य सरकार 14 अगस्त, 2026 को मेरिट लिस्ट को वेबसाइट पर जारी करेगा। छात्रों को 15 से 18 अगस्त, 2026 के बीच तक अपने पसंदीदा कॉलेजों को चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा।
NEET UG Qualified छात्र ऑफिशियल पोर्टल dme.mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं। साथ ही, आयोग द्वारा जारी किए गए शेड्यूल की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
काउंसलिंग शेड्यूल से जुड़ी मुख्य डेट्स
काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी छात्रों को टाइम-टेबल के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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एक्सपेक्टेड / निर्धारित डेट्स
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरु
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5 अगस्त 2026
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State Merit List का प्रकाशन
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अगस्त द्वितीय सप्ताह
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चॉइस फिलिंग और लॉकिंग
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अगस्त 2026 (रजिस्ट्रेशन के बाद)
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प्रथम राउंड का सीट अलॉटमेंट
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अगस्त 2026
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असॉटमेंट कॉलेज में रिपोर्टिंग व एडमिशन
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अगस्त-सितंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
MP NEET UG 2026 Counselling Schedule - यहां देखें
राज्य कोटा सीटों के लिए NEET UG शेड्यूल 2026
राज्य कोटा सीटों के लिए NEET काउंसलिंग शेड्यूल जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:
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इवेंट
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डेट्स
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राउंड 1
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रजिस्ट्रेशन शुरू
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13 अगस्त, 2026
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NEET काउंसलिंग 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
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22 अगस्त, 2026
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ज्वाइन करने की लास्ट डेट
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28 अगस्त, 2026
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एमसीसी द्वारा शामिल हुए छात्रों के डेटा का सत्यापन
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29 अगस्त, 2026
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राउंड 2
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31 अगस्त 2026 से 8 सितंबर 2026 तक
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ज्वाइन करने की लास्ट डेट
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14 सितंबर, 2026
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एमसीसी द्वारा शामिल हुए छात्रों के डेटा का सत्यापन
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15 सितंबर, 2026
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राउंड 3
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16 सितंबर 2026 से 26 सितंबर 2026 तक
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ज्वाइन करने की लास्ट डेट
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1 अक्टूबर, 2026
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शामिल हुए छात्रों का सत्यापन
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2 अक्टूबर, 2026
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आकस्मिक रिक्ति
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रजिस्ट्रेशन
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3 अक्टूबर 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक
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ज्वाइन करने की लास्ट डेटस
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10 अक्टूबर, 2026
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शैक्षणिक सेशन शुरू
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8 सितंबर, 2026
काउंसलिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण
एमबीबीएस (MBBS) व बीडीएस (BDS) की 85% स्टेट कोटा सीटों पर एडमिशन के लिए सही रणनीति अपनाना बेहद जरूरी है। छात्रों कुछ खास और ट्रेंडिंग टिप्स जानने के लिए यहां देखें।
- 85% स्टेट कोटा बनाम 15% ऑल इंडिया कोटा: मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी छात्र 85% स्टेट कोटा के तहत DME MP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे, जबकि 15% AIQ सीटों के लिए MCC काउंसलिंग आयोजित करता है।
- चॉइस फिलिंग: चॉइस फिलिंग के दौरान अधिक से अधिक सरकारी और टॉप प्राइवेट कॉलेजों के ऑप्शन को Preference Order में भरें। साथ ही, एक बार लॉक करने के बाद किसी भी ऑप्शन में बदलाव नहीं किया जा सकता हैं।
इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें:
- NEET UG 2026 स्कोरकार्ड
- एडमिट कार्ड
- 10वीं और 12वीं की मार्कशीट
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र (MP Domicile Certificate)
- SC/ST/OBC/EWS सर्टिफिकेट
- आय प्रमाण पत्र
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सीट अपग्रेडेशन ऑप्शन: यदि किसी छात्र को राउंड 1 में मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, तो एडमिशन लेने के साथ ही Round 2 के लिए Seat Upgrade का ऑप्शन को चुन सकते हैं।
video tutorial: एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2026
MCC ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 प्रक्रिया के लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल भी जारी किया है। छात्र नीचे दिए गए इस लिंक के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं:
https://mcc.nic.in/ug-video-tutorials/
छात्र इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.