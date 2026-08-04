Ghaziabad School Closer Alert: कांवड़ यात्रा के कारण 9 दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल: स्टूडेंट्स यहां से जानें डेट्स

Kanwar Yatra 2026: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) के आदेश के अनुसार सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 4 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक बंद रहेंगे। साथ ही, कॉलेज और शिक्षण संस्थान को भी बंद रखा जाएगा।

डीएम रविंद्र मांदड़ ने बताया कि जिले में कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस कदम को अपनाया गया है। साथ ही, जिन कॉलेजो में पहले से एग्जाम की डेट्स तय है, वहां इन दिनों भी एग्जाम निर्धारित समय पर ही कराई जा सकेंगी।

कांवड़ यात्रा और सुरक्षा: क्यों लिया गया यह निर्णय?

हर साल सावन के महीने में हरिद्वार और गोमुख से गंगाजल लेकर लाखों शिवभक्त गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर के मुख्य रास्तों से होकर गुजरते हैं। 11 अगस्त को सावन का मुख्य त्योहार यानी शिवरात्रि को मनाया जाएगा। शिव जी के इस त्योहार पर शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है, जिसके लिए कावड़ियां रास्तों पर जल को लेकर चलते हैं।