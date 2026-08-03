JKSSB Exam Date 2026 Out: Field Assistant और Social Forestry Worker की एग्जाम डेट जारी, जानें एडमिट कार्ड से जुड़ी अपडेट
JKSSB ने फील्ड असिस्टेंट और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के पोस्ट के लिए एग्जाम डेट 2026 का नोटिस PDF में जारी कर दिया है। इन पोस्ट के लिए ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा राज्य भर में 17 और 20 मई, 2026 को आयोजित की जाएगी। यहां से अपडेट्स देखें।
जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने Field Assistant और Social Forestry Worker पोस्ट के लिए आयोजित होने वाले OMR-based लिखित एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने इन पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे ऑफिशियल पोर्टल jkssb.nic.in पर जाकर ऑफिशियल एग्जाम नोटिस को देख सकते हैं।
बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार, इन पोस्ट के लिए एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड रिलीज की समयसीमा घोषित कर दी गई है। छात्र अपने एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड/जन्म तिथि का उपयोग करके तय समय से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
JKSSB Field Assistant & Social Forestry Worker Exam 2026 Details
Field Assistant और Social Forestry Worker की पोस्ट से जुड़ी सभी डिटेल्स को जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
|
डिटेल्स
|
बोर्ड का नाम
|
जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB)
|
पोस्ट का नाम
|
Field Assistant & Social Forestry Worker
|
एग्जाम मोड
|
ओएमआर बेस्ड (OMR-Based Written Test)
|
एग्जाम डेट
|
अगस्त/सितंबर 2026 (ऑफिशियली अधिसूचित)
|
एडमिट कार्ड रिलीज डेट
|
परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व
|
लॉगिन क्रेडेंशियल
|
एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि (DOB)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका
- JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए ‘E-Admit Card" या "Download Admit Card for Field Assistant / Social Forestry Worker 2026’ सेक्शन पर क्लिक करें।
- नए विंडो में अपना Application Number और Date of Birth फिल करके लॉगिन करें।
- आपका हॉल टिकट स्क्रीन पर आ जाएगा।
- एग्जाम सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम नियमों की जांच करें और एडमिट कार्ड का 2-3 प्रिंटआउट निकाल लें।
छात्रों के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइंस
- Original Photo ID: एडमिट कार्ड के साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, वोटर आईडी, या ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम सेंटर पर जरूरी रूप से ले जाएं।
- एग्जाम पैटर्न और निगेटिव मार्किंग: ओएमआर आधारित एग्जाम में ध्यान से आंसर अंकित करें। JKSSB की मानक गाइडलाइंस के अनुसार गलत आंसर पर 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग लागू हो सकती है।
- रिपोर्टिंग टाइम: एडमिट कार्ड पर उल्लेखित रिपोर्टिंग समय से कम से कम 45 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचें।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.