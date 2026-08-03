UP Police Constable Physical Admit Card 2026 Direct Link: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती एग्जाम के अगले राउंड के लिए Document Verification (DV) और Physical Standard Test (PST) के लिए जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस साल लिखित एग्जाम में कुल 76,184 पास हुए छात्र अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके वेबसाइट से Admit Card 2026 को डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के ऑफिशियल शेड्यूल और भर्ती प्रक्रिया के अपडेट्स के अनुसार, DV/PST का आयोजन 17 अगस्त 2026 से राज्य के अलग-अलग निर्धारित पुलिस लाइनों और जिला सेंटर्स पर शुरू किया जाना प्रस्तावित है। UP Police DV/PST Exam 2026 की मुख्य डिटेल्स कुल 76,184 छात्र UP Police DV/PST Exam 2026 के एडमिट कार्ड से जुड़ी सभी डिटेल्स के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।

इवेंट डिटेल्स भर्ती बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) पोस्ट का नाम Constable Civil Police अगला राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और Physical Standard Test (PST) DV/PST प्रारंभ डेट 17 अगस्त 2026 से एडमिट कार्ड जारी होने का टाइम अगस्त 2026 के द्वितीय सप्ताह में लॉगिन क्रेडेंशियल रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration No.) एवं जन्मतिथि (DOB) ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in DV/PST में क्या-क्या जांचा जाएगा? 1. Physical Standards for Male Candidates: हाइट: सामान्य, ओबीसी और एससी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 168 सेमी। एसटी वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम 160 सेमी है।

चेस्ट: बिना फुलाए 79 सेमी और फुलाने पर न्यूनतम 84 सेमी (कम से कम 5 सेमी का फुलाव अनिवार्य)। एसटी छात्रों के लिए बिना फुलाए 77 सेमी और फुलाने पर 82 सेमी।