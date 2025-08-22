WBJEE 2025 Results Announced
भारत में Sarkari Naukri के लिए आयु-सीमा कितनी है?, जानें

भारत में ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा 18 से 32 साल होती है। आरक्षित वर्गों के लिए इसमें छूट भी मिलती है, जिससे यह आयु- सीमा 40-45 साल तक बढ़ जाती है। 50 वर्ष की आयु के बाद भी सीनियर, अकादमिक और PSU पदों पर अवसर मिल सकते हैं। इस लेख में 25, 27, 30, 32, 35, और 40 साल के बाद मिलने वाली सरकारी नौकरियों के विकल्पों और उम्र में छूट के फायदों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

ByVijay Pratap Singh
Aug 22, 2025, 17:19 IST

भारत में सरकारी नौकरी को हमेशा से सम्मान, सुरक्षा और लंबे समय की स्थिरता का प्रतीक माना गया है। लाखों उम्मीदवारों के लिए सरकारी क्षेत्र में जाना समाज में एक सम्मानित पद पाने जैसा है। Candidates के सामने सबसे आम सवालों में से एक सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा को लेकर होता है।

Also Read in English: What Is the Age Limit for Government Jobs in India?

कई लोग मानते हैं कि सरकारी नौकरियां केवल युवा स्नातकों या 25 साल से कम उम्र के लोगों के लिए हैं। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। 27, 30, 32, 35, 40 और यहां तक कि 50 साल की उम्र तक के Candidates के लिए भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रेलवे, बैंक, रक्षा सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कई मौके होते हैं।

इस लेख में भारत में सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा, अलग-अलग उम्र में मिलने वाले मौकों और आरक्षित वर्गों के लिए छूट के मानदंडों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

भारत में सरकारी नौकरियों के लिए आयु- सीमा

सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा परीक्षा के प्रकार, पद और भर्ती करने वाली संस्था पर निर्भर करती है। न्यूनतम उम्र 18 साल से शुरू होती है और सामान्य वर्ग के लिए ज्यादातर केंद्र सरकार की नौकरियों में अधिकतम उम्र सीमा 30 से 32 साल के आस-पास होती है। उम्र में छूट के साथ OBC candidates के लिए ऊपरी सीमा 35-37 साल तक और SC/ST candidates के लिए 40-45 साल तक जा सकती है।

कुछ वरिष्ठ पदों, अकादमिक भूमिकाओं और रक्षा सेवाओं के लिए उम्र की यह सीमा 50 साल से भी आगे तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हर गंभीर उम्मीदवार के लिए मौके मौजूद हैं, चाहे वे 20, 30 या 40 की उम्र में हों।

25 साल के बाद सरकारी नौकरियां

कई Candidates यह गलत मान लेते हैं कि वे 20s की उम्र के बाद आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन कई परीक्षाएं इस आयु वर्ग के लिए खुली होती हैं।

उम्मीदवार 25 साल और उसके बाद भी UPSC सिविल सेवा, SSC CGL, IBPS और SBI बैंकिंग परीक्षा, RRB परीक्षा और राज्य PSC परीक्षा जैसी कुछ सबसे लोकप्रिय परीक्षाओं के लिए योग्य बने रहते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30-32 साल तक होती है, जिसमें वर्ग के आधार पर छूट भी मिलती है। यह सामान्य वर्ग के लिए 35-37 साल तक भी जा सकती है।

27-30 साल के बाद सरकारी नौकरियां

कई केंद्र और राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऊपरी सीमा 27-30 साल होती है। यह उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक है। 27-30 साल के बाद मिलने वाली कुछ सरकारी नौकरियां नीचे दी गई हैं:

*   UPSC सिविल सेवा में सामान्य वर्ग के candidates को 32 साल तक की अनुमति है, जिसमें छूट भी मिलती है।

*   SSC CGL में आम तौर पर 30 साल तक की अनुमति होती है, लेकिन कुछ पदों के लिए यह सीमा 32 तक बढ़ जाती है।

*   SBI PO, IBPS PO और RBI ग्रेड B जैसी बैंकिंग नौकरियों में अक्सर 30 साल तक के candidates को अनुमति होती है।

*   स्टेशन मास्टर या सेक्शन इंजीनियर जैसे पदों के लिए रेलवे की परीक्षाएं भी 32 साल तक होती हैं।

*   रक्षा सेवाएं 20s के आखिरी सालों में भी candidates की भर्ती जारी रखती हैं।

32-35 साल के बाद सरकारी नौकरियां

32 साल की उम्र के बाद भी कई प्रतिष्ठित परीक्षाएं और पद पहुंच में रहते हैं। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट का लाभ मिलता है। इससे वे ज्यादातर मामलों में 35-37 साल तक योग्य हो जाते हैं। 32-35 साल के बाद मिलने वाली कुछ सरकारी नौकरियां नीचे दी गई हैं।

*   टेरिटोरियल आर्मी में 42 साल तक के आवेदक आवेदन कर सकते हैं।

*   सीनियर सेक्शन इंजीनियर जैसी रेलवे की नौकरियों के लिए 42 साल तक की अनुमति है।

*   ONGC, BHEL, NTPC और SAIL जैसे PSU अधिकारी स्तर के पदों के लिए 35-40 साल तक के candidates को नौकरी पर रखते हैं।

*   राज्य PSC नियमित रूप से उन पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं जिनकी उम्र सीमा ज्यादा होती है, कभी-कभी 37-40 साल तक।

इस उम्र में सरकारी नौकरियों की सीमा यह दिखाती है कि 30 (वर्ष) के मध्य में भी सरकारी सेवाओं में करियर बदलना संभव है।

40-50 साल के बाद सरकारी नौकरियां

कई Candidates यह जानकर हैरान होते हैं कि 40 साल के बाद भी मौके मौजूद हैं। हो सकता है कि नियमित एंट्री-लेवल परीक्षाएं उपलब्ध न हों, लेकिन विशेष, वरिष्ठ और अकादमिक पद पहुंच के भीतर होते हैं। 40-45 साल के बाद मिलने वाली कुछ सरकारी नौकरियां नीचे दी गई हैं।

*   निदेशक-स्तर के पदों के लिए राज्य PSC में उम्र 56 साल तक बढ़ सकती है।

*   उच्च अधिकारी पदों के लिए रेलवे की नौकरियों में 50 साल तक की सीमा होती है।

*   टेरिटोरियल आर्मी जैसी रक्षा सेवाओं में 48 साल तक के candidates को अनुमति है।

*   अकादमिक और रिसर्च संस्थान 60-65 साल तक के प्रोफेसरों और निदेशकों की भर्ती करते हैं।

*   सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) अक्सर 50 साल तक के अनुभवी पेशेवरों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए नियुक्त करते हैं।

50 साल की उम्र के बाद सरकारी नौकरियां

50 साल की उम्र के बाद सरकारी नौकरी पाना बिलकुल संभव है। भारत में कई संगठन अनुभवी पेशेवरों को अवसर देना जारी रखते हैं जो अपने ज्ञान और विशेषज्ञता से योगदान दे सकते हैं। सही योग्यता के साथ 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी सार्वजनिक क्षेत्र में एक सुरक्षित और सम्मानित करियर बना सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU):

BHEL, NTPC, ONGC और SAIL जैसे शीर्ष PSU अक्सर 50 साल से ज्यादा उम्र के candidates के लिए नौकरी के अवसर निकालते हैं। अधिकतम उम्र सीमा पद और संगठन की नीतियों पर निर्भर करती है, लेकिन इन भूमिकाओं में पिछले काम के अनुभव और विशेष कौशल को बहुत महत्व दिया जाता है।

रिसर्च और अकादमिक भूमिकाएं:

अगर 50 साल से ज्यादा उम्र के candidates की अकादमिक पृष्ठभूमि मजबूत है, तो वे सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में रिसर्च और पढ़ाने के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, IIT में प्रोफेसरों के लिए उम्र सीमा 60 साल तक है, जबकि IIM में निदेशक के पद के लिए 65 साल की उम्र तक आवेदन किया जा सकता है। ये नौकरियां न केवल स्थिर होती हैं, बल्कि आपको अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने का मौका भी देती हैं।

सरकारी नौकरी में आयु-सीमा में छूट

सरकारी नौकरियों में उम्र में छूट यह पक्का करती है कि विभिन्न वर्गों के candidates को उचित अवसर मिलें। OBC, SC/ST, PwD, पूर्व सैनिकों और अन्य लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा बढ़ाई जाती है।

वर्ग

उम्र में छूट (सालों में)

अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

3 साल

35 साल तक (आम तौर पर)

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (SC/ST)

5 साल

37 साल तक (आम तौर पर)

विकलांग व्यक्ति (PwD)

10 साल

40-42 साल तक

पूर्व सैनिक

बदलती रहती है (आमतौर पर 3-5 साल)

सेवा की अवधि के आधार पर

विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग हुई महिलाएं

7 साल तक

नियमों के अनुसार बदलती रहती है

सरकारी कर्मचारी (केंद्र/राज्य)

5 साल (कुछ मामलों में)

विभाग के नियमों पर निर्भर करता है

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.



