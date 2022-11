Karnataka Ratna Award: दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जानें इसके बारें में

राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा मंगलवार 1 नवंबर, 2022 को एक समारोह में अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत प्रतिष्ठित कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिवंगत प्रदान किया गया।

कर्नाटक रत्न पुरस्कार समारोह में पुनीत राजकुमार के परिवार के सदस्यों ने भाग लिया और प्रतिष्ठित पुरस्कार दिवंगत अभिनेता की पत्नी अश्विनी रेवंत को प्रदान किया गया। अभिनेता जूनियर एनटीआर और रजनीकांत भी पुरस्कार समारोह में शामिल थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा की थी कि राज्य सरकार ने 1 नवंबर को पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है।

Karnataka's highest civilian award #KarnatakaRatna conferred posthumously on actor Dr Puneeth Rajkumar on the occasion of the Karnataka State Formation Day. Actors @rajinikanth and @tarak9999 attended the ceremony held in Bengaluru today. pic.twitter.com/e0SM4fCvFU