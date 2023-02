Adenovirus: पश्चिम बंगाल में सामने आया नया वायरस, क्या है इसके लक्षण, जानें सब कुछ

पश्चिम बंगाल में एडेनोवायरस (Adenovirus) के मामलें काफी तेजी से बढ़ रहे है, राज्य के हॉस्पिटलों के बाल चिकित्सा वार्ड में इससे संक्रमित बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसे लेकर राज्य का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है.

राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कोलकाता में राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान (ICMR-NICED) को भेजे गए कम से कम 30 प्रतिशत नमूनों में इस वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण पाए गए है.

राज्य में एडेनोवायरस की पहचान और उनके लक्षणों पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है साथ ही इससे जुड़ी एक एडवाइजरी भी जारी की गयी है.

Since the beginning of winter, #Adenovirus has claimed 11 lives — most prominently children.



Adenoviruses typically manifest in cold- or flu-like symptoms and can become severe for people with weakened immune systems.



