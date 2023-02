Ind vs Aus: टेस्ट क्रिकेट में आर आश्विन और जडेजा ने बनाये ये रिकॉर्ड, विशेष क्लब में हुए शामिल

भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रलिया के खिलाफ अपने 100 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए है.

अश्विन यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए है, इससे पहले यह उपलब्धि दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने हासिल की थी.

रविचंद्रन अश्विन ने दिल्ली में आयोजित होने वाले दूसरे टेस्ट के पहले दिन एलेक्स कैरी को आउट करने के साथ ही यह उपलब्धि हासिल की.

