Chetan Sharma resigns: टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने अपने पद से दिया इस्तीफा, जानें वजह

इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. एक अंडरकवर टीवी स्टिंग ऑपरेशन के बाद से ही उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव था. अभी तक बीसीसीआई की ओर से किसी को भी नया चीफ सेलेक्टर नियुक्त नहीं किया गया है.

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने चेतन शर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. टीवी स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से जुड़े कई खुलासे किये थे, जिसके बाद से ही उन पर इस्तीफे का भारी दबाव था.

एक बीसीसीआई सोर्स के हवाले से बताया गया कि चेतन शर्मा ने अपना इस्तीफा बीसीसीआई सचिव जय शाह को सौंप दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है. स्टिंग ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति अस्थिर हो गई थी.

BCCI chief selector Chetan Sharma resigns from his post. He sent his resignation to BCCI Secretary Jay Shah who accepted it.



