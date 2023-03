Asian Chess Federation: ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ‘प्लेयर ऑफ द ईयर’ अवार्ड से सम्मानित, जानें अन्य अवार्ड किसे मिले?

एशियन चेस फेडरेशन ने भारत के ग्रैंडमास्टर डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है. पिछले साल आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड में डी गुकेश ने 9/11 के रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया था.

44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन पिछले साल महाबलीपुरम में किया गया था, जिसमें बेहतर प्रदर्शन के दम पर ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने एशियन चेस फेडरेशन का यह अवार्ड जीता.

ग्रैंडमास्टर डी गुकेश 2700 एलो-रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले केवल छठे भारतीय बने थे. साथ ही 2700 से ऊपर की रेटिंग हासिल करने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर बने थे.

Awarded 'The Player of the year' at Asian chess summit in Abudhabi last night

Thanks to Asian chess federation and Aicf for the recognition! pic.twitter.com/tnRujSNhrU