BCCI का बड़ा फैसला, IPL-14 के बचे हुए मैच UAE में खेले जाएंगे

IPL has been moved to UAE for this season: Vice-President BCCI Rajeev Shukla to ANI pic.twitter.com/wqEukw6KGP

NEWS 🚨 BCCI to conduct remaining matches of VIVO IPL in UAE. More details here - https://t.co/HNaT0TVpz1 #VIVOIPL pic.twitter.com/nua3e01RJt

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप