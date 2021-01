भारत ने बांग्लादेश, नेपाल समेत 6 देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन देने की घोषणा की

भारत अब कोरोना वायरस टीके को अपने मित्र देशों को देकर उनकी सहायता करने वाला है. विदेश मंत्रालय ने कोरोना वायरस टीकों की आपूर्ति पर कहा कि भारत ने अनुदान सहायता के तहत बुधवार से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशेल्स को कोविड-19 के टीके की आपूर्ति करने की घोषणा की.

मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरीशस के संबंध में जरूरी नियामकीय मंजूरी का इंतजार है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत आगामी हफ्ते, महीने में चरणबद्ध तरीके से सहयोगी देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करेगा.

भारत ने कोविशील्ड वैक्सीन की 1.5 लाख डोज वाली पहली खेप भूटान को रवाना कर दी है. महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भूटान की राजधानी थिम्पू के लिए वैक्सीन की पहली खेप रवाना कर दी गई.

Maharashtra: The first consignment of 1.5 lakh dosages of Covishield vaccine being dispatched to Thimphu in Bhutan from Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai. pic.twitter.com/V2WtQkvoBt