Booster dose के तौर पर Biological-E की Corbevax को तीसरे चरण के ट्रायल के लिए मिली मंजूरी

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने बायोलॉजिकल-ई के कोविड वैक्सीन कॉर्बेवैक्स (Corbevax) को बूस्टर शॉट्स के रूप में परीक्षण करने के लिए चरण तीन के परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है. भारत बायोटेक के बाद बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड दूसरी कंपनी है जिसे बूस्टर डोज के लिए क्लीनिकल ट्रायल करने की मंजूरी मिली है.

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, विशेषज्ञ समिति ने प्रस्तावित चरण तीन के क्लीनिकल ट्रायल के संचालन की अनुमति देने की सिफारिश की. इसके साथ ही कोविड-19 की दवा ‘मोलनुपिराविर’ (टैबलेट) के आपात स्थिति में नियंत्रित इस्तेमाल को भी इजाजत मिल गई है. इस तरह से देश में अब कोरोना के खिलाफ 8 वैक्सीनों को मंजूरी दी जा चुकी है.

देश में 10 जनवरी से बूस्टर डोज की शुरुआत हो जाएगी, ऐसे में कंपनियां बूस्टर डोज (Booster Dose) के निर्माण को लेकर आंकड़े जुटा रही हैं. वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद बायोलॉजिकल-ई भी बूस्टर डोज की स्टडी के लिए व्यवस्थित तरीके से आंकड़े तैयार कर रही है.

#COVID19 | On the basis of approvals, Biological E is also generating the data in a systematic manner to study for booster dose: Sources