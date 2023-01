ICC प्लेयर ऑफ़ द मंथ अवार्ड्स की घोषणा, इंग्लैंड के इस युवा बल्लेबाज ने मारी बाजी

ICC Players of the Month award: इंग्लैंड के उभरते स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक (Harry Brook) को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड (ICC Men's Player of the Month award) से नवाजा गया है. इंग्लैंड के इस सितारे ने खासकर टेस्ट क्रिकेट में अपना जलवा दिखाया है.

दिसंबर 2022 के मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के दो अन्य दावेदारों में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड थे जिनको पछाड़ते हुए ब्रूक ने इस अवार्ड पर कब्जा किया.

हैरी ब्रूक का प्रदर्शन:

23 वर्षीय ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ संपन्न हुई टेस्ट सीरीज के शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन मैचों में 468 रन बनाये. इंग्लैंड ने यह सीरीज 3-0 से जीती जिसमें ब्रूक ने अपना अहम् योगदान दिया.

रावलपिंडी में श्रृंखला के पहले मैच और अपना दूसरा मैच खेल रहे ब्रूक ने 153 और 87 रनों की अहम् पारी खेली थी. पाकिस्तान के खिलाफ ब्रुक को उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था.

ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर दिसम्बर 2022 मंथ के लिए, आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड (ICC Women’s Player of the Month award) पर कब्जा किया.

यह अवार्ड जीतनें के बाद गार्डनर ने कहा कि प्लेयर ऑफ़ द मंथ का ख़िताब पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, ख़ासकर यह देखते हुए कि इस समय क्रिकेट में बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर हैं.

पिछले महीने भारत के खिलाफ श्रृंखला में अपने शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन के बाद गार्डनर ने यह अवार्ड जीता. उन्होंने इंग्लैंड के चार्ली डीन (Charlie Dean) और न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स (Suzie Bates) को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता.

'ICC प्लेयर ऑफ़ द मंथ' विनर (जुलाई-दिसम्बर, 2022)

मंथ विमेंस विनर मेंस विनर जुलाई एम्मा लैम्ब (इंग्लैंड) प्रभात जयसूर्या (श्रीलंका) अगस्त ताहलिया मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) सितंबर हरमनप्रीत कौर (भारत) मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) अक्टूबर निदा डार (पाकिस्तान) विराट कोहली (भारत) नवम्बर सिदरा अमीन (पाकिस्तान) जोस बटलर (इंग्लैंड) दिसम्बर एशले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया) हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)

आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द ईयर:

ICC अवार्ड्स 2022 में कुल 13 श्रेणियां शामिल है. जिसमें विभिन्न क्रिकेट प्रारूपों के लिये कई अवार्ड्स खिलाड़ियों को व्यग्तिगत रूप से प्रदान किये जाते है. ICC जल्द ही इन विजेताओं की भी घोषणा करेगी.

ये अवार्ड्स 2004 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा शुरू किए गए थे. इसके प्रमुख अवार्ड्स में ICC मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी और आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहोए फ्लिंट ट्रॉफी (Rachael Heyhoe Flint Trophy) प्रमुख है.

