CRPF की कोबरा यूनिट में महिला कमांडो की पहली टुकड़ी हुई शामिल, जानें विस्तार से

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में 34 महिला कर्मियों की पहली टुकड़ी को जंगल युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो यूनिट 'कोबरा' में शामिल किया गया है. इन्हें जल्द ही देश के ऐंटी नक्सल अभियानों में तैनात किया जाएगा. सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो दस्ते को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बलों में शामिल किया गया है.

अब कोबरा दस्ते में महिला जवानों को शामिल किया जा रहा है. सीआरपीएफ की सभी छह महिला बटालियनों से कुल 34 महिला कमांडो का चयन किया गया है. इन्हें तीन माह का कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा. सीआरपीएफ ने नक्सलियों से लोहा लेने हेतु अपनी प्रतिष्ठित कोबरा यूनिट में शामिल करने को महिला कमांडो की पहली बैच का चयन किया है.

India's first women CoBRA Commandos to be deployed in #naxal affected areas @crpfindia @airnewsalerts pic.twitter.com/a3ofB2kSdK

सीआरपीएफ के अनुसार, उन्हें तीन महीने के प्रशिक्षण के दौरान आधुनिक हथियार चलाना सिखाया जाएगा. इसके अतिरिक्त शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि करने के साथ-साथ प्लानिंग, फिल्ड क्राफ्ट व विस्फोटकों के इस्तेमाल का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. जंगल में नक्सलियों से मोर्चा लेते समय घिर जाने के बाद खुद को बचाने के तरीका भी उन्हें सिखाए जाएंगे. इन महिला कमांडो को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद पुरुष कमांडो के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाएगा.

CRPF inducts women commandos for anti-naxal operations. 34 women personnel from 6 Mahila Battalions will undergo a CoBRA pre-induction training for 3 months. After completion of their training, the batch will be posted in LWE areas alongside their male counterparts. pic.twitter.com/Rc5DFsT5y2