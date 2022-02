DCGI ने सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीान को दी मंजूरी, जानें सबकुछ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 06 फरवरी 2022 को बताया कि भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने देश में कोविड-19 रोधी एकल खुराक वाले टीके ‘स्पुतनिक लाइट' के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है. यह कदम भारत के केंद्रीय दवा प्राधिकरण के एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद उठाया गया.

स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने ट्वीट किया कि डीसीजीआई ने भारत में कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक लाइट के एकल खुराक हेतु आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है. यह देश में नौवां टीका है. उन्होंने कहा कि इस टीके से कोरोना वायरस के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को मजबूती मिलेगी.

DCGI granted emergency use permission to Single-dose Sputnik Light COVID-19 vaccine in India, says Union Health Min Dr Mansukh Mandaviya



"This is 9th #COVID19 vaccine in the country," he tweets



