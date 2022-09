Quick Reaction Missile system: क्विक रियक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण, क्या है इसकी ताकत जानें यहाँ?

#DRDOUpdates | DRDO & Indian Army successfully conduct six flight-tests of Quick Reaction Surface to Air Missile system off Odisha coast #AtmanirbhartaIndefence https://t.co/XSWmLmIXLh @PMOIndia @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD pic.twitter.com/jrKG4AbV3X

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप