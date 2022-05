भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, पहली नेवल एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण

Indian Navy: भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत में और ज्यादा वृद्धि किया है. भारतीय नौसेना ने 18 मई 2022 को पहली स्वदेशी एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया. बता दें रक्षा मंत्रालय देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु पूरा जोर लगा रहा है.

यह परीक्षण डीआरडीओ के सहयोग से ओडिशा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज में पूरा किया गया. भारतीय नौसेना के अनुसार सीकिंग 42 बी हेलीकॉप्टर से स्वदेशी रूप से विकसित एंटी-शिप मिसाइल की पहली फायरिंग सफलतापूर्वक की. नौसेना के अनुसार यह फायरिंग विशिष्ट मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम है.

भारतीय नौसेना (Indian Navy) विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री सुरक्षा हितों की प्रभावी रूप से रक्षा करने हेतु अपनी समग्र युद्धक क्षमता में लगातार बढ़ोतरी कर रही है. केंद्र सरकार विदेश से लंबित सभी प्रकार की रक्षा खरीद योजना पर समीक्षा कर चुकी है.

भारतीय नौ सेना ने इस मिसाइल परीक्षण के दो वीडियो भी साझा किए हैं. बता दें दोनों वीडियों में मिसाइल लांचिंग को दिखाया गया है. इस वीडियो में दिखाया गया है कैसे सीकिंग 42 बी हेलीकॉप्टर द्वारा मिसाइलों को लांच किया जाता है तथा मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहती है.

