ड्वेन ब्रावो ने रचा इतिहास, टी-20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने

वेस्टइंडीज के आलराउंडर और दुनिया की विभिन्न टी-20 लीग में खेलने वाले ड्वेन ब्रावो क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में 500 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बन गये हैं. टी-20 क्रिकेट में ब्रावो से पहले कोई भी गेंदबाज 500 विकेट नहीं ले सका है. बता दें कि ब्रावो ने अपने 459वें मैच में ये कमाल किया.

ड्वेन ब्रावो ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2020 में सेंट लूसिया जॉक्स के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि अपने नाम की. हमवतन रोस्टन चेज उनका 500वां टी-20 शिकार बने. सीपीएल में ब्रावो ट्रिनबागो नाइटराइडर्स का हिस्सा हैं. यही नहीं उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं. वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं.

Great catch from Munro, Jimbo's gone, and on his home ground DJ BRAVO MAKES HISTORY!



500 T20 wickets. 100 Hero CPL wickets. Leading the way for the rest of the world for almost 15 years. Congratulations @DJBravo47 on an epic achievement!#CPL20 #CricketPlayedLouder #SLZvTKR pic.twitter.com/diCUepOmWP