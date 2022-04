भारत सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान के 4 YouTube समाचार चैनलों सहित 22 यूट्यूब चैनलों को किया ब्लॉक

I&B Ministry blocks 22 YouTube channels including 4 Pakistan-based YouTube news channels for spreading disinformation related to India’s national security, foreign relations, and public order. 3 Twitter accounts, 1 Facebook account & 1 news website also blocked pic.twitter.com/JtPC13MNHj

