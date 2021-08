गिनी में मिला कोरोना व इबोला की तरह घातक मारबर्ग वायरस, जानें इसके लक्षण

कोविड-19 के बीच एक और घातक वायरस ने दस्तक दे दी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 09 अगस्त 2021 को बताया कि पश्चिमी अफ्रीका के गिनी गणराज्य में इबोला जैसा जानलेवा और घातक मारबर्ग वायरस पहली बार मिला है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार गिनी के दक्षिणी क्षेत्र गुकेगु में 02 अगस्त 2021 को एक मरीज की मौत के बाद सैंपल की जांच में इस वायरस की पुष्टि हुई है. कोरोना वायरस लगातार अपने वेरिएंट में वृद्धि कर रहा है, जो दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. ऐसे में नए वायरस का दस्तक देना भयावह मंजर की तरफ इशारा करता है.

A case of #Marburg virus disease has been confirmed in the southern Gueckedou prefecture of #Guinea🇬🇳. This is the first time Marburg, a highly infectious disease that causes haemorrhagic fever, has been identified in the country, & in West #Africa. https://t.co/S0DtGKBTw4