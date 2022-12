Urban 20: अर्बन-20 या U20 के लोगो और वेबसाइट का अनावरण, जानें U20 के बारें में

Urban 20: भारत की G20 प्रेसीडेंसी के तहत, गुजरात अगले साल आयोजित होने वाले G20 कार्यक्रमों के तहत, अर्बन-20 या U20 के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया गया है. इसकी लॉन्चिंग गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारा की गयी है.

गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को भारत की G20 की प्रेसीडेंसी के तहत, U20 साइकिल (U20 cycle) की मेजबानी के लिए चुना गया है.

इस उद्घाटन समारोह को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने वर्चुअली अटैंड किया जिसमे उन्होंने इस बात की जानकारी दी. गांधीनगर में लोगो अनावरण कार्यक्रम में गुजरात सरकार और अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

Hon’ble CM of Gujarat Shri Bhupendrabhai Patel unveiled the Urban 20(U20) logo, website and social media platforms today as a part of Ahmedabad’s U20 presidency under the #G20India Presidency. @MoHUA_India @AmdavadAMC @PMOIndia @CMOGuj pic.twitter.com/jGpralNIZx