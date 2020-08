शतरंज ओलंपियाड: भारत ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास

भारत ने 30 अगस्त 2020 को पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया. भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया. भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस ने इसे 24 बार (18 बार सोवियत संघ) जीता है.

अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड करवाया था. अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष अर्कडी ड्वोर्कोविच ने दोनों टीमों को स्वर्ण पदक देने का फ़ैसला किया. भारत की ये जीत इसलिए भी ख़ास है क्योंकि वो पहली बार इस टूर्नामेंट के फ़ाइनल में पहुंचा था.

भारत ने 30 अगस्त 2020 को शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रच दिया. ऑनलाइन हुए शतरंज ओलंपियाड में भारत पहली बार विजेता बना है. हालांकि भारत को रूस के साथ संयुक्त रूप से विजेता चुना गया है. दरअसल, रूस के खिलाफ खेला जा रहा फाइनल मुकाबला इंटरनेट कनेक्शन टूटने के बाद पूरा नहीं हो सका. जिसके कारण भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता चुना गया.

यह पहली बार है जब अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ऑनलाइन प्रारूप में ओलंपियाड का आयोजन करवाया है. इस दौरान भारतीय टीम में कप्तान विदित गुजराती, पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हंपी, डी हरिका, आर प्राग्गनानंद, पी हरिकृष्णा, निहाल सरीन और दिव्या देशमुख द्वारा फाइनल मुकाबले में रूस के खिलाफ देश का प्रतिनिधित्व किया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन चेस ओलंपियाड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि हमारे शतरंज खिलाड़ियों को फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीतने पर बधाई. उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण सराहनीय है. उनकी सफलता निश्चित तौर पर अन्य शतरंज खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी.

Congratulations to our chess players for winning the FIDE Online #ChessOlympiad. Their hard work and dedication are admirable. Their success will surely motivate other chess players. I would like to congratulate the Russian team as well.