India-Australia FTA: भारत-ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू, जानें क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

India-Australia FTA: भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) आज से लागू हो गया है. इससे भारतीय कारोबारियों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया है.

इसके साथ ही भारतीय निर्यातकों को टेक्सटाइल, लेदर, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित 6,000 से अधिक व्यापक क्षेत्रों का सीधा एक्सेस मिल गया है. भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 27.5 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा है.

ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लागू होने से भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य व्यापार आगे आने वाले पांच वर्षों में दोगुना होने की संभावना है और जिसके 45-50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.

