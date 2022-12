3-D Printed House: इंडियन आर्मी ने पहले 3-D प्रिंटेड हाउस का किया उद्घाटन, जानें क्या है इसमें खास

3-D printed dwelling unit: इंडियन आर्मी नें अहमदाबाद कैंट क्षेत्र में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3-D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग (3-D Printed House Dwelling) यूनिट का उद्घाटन किया जो ग्राउंड प्लस वन कॉन्फिगरेशन के साथ बना है.

इसका निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (MES) ने एमआईसीओबी (MiCoB ) प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया है जिसमें नवीनतम 3डी रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी (3D Rapid Construction Technology) को शामिल किया गया है.

भारतीय सेना के अहमदाबाद स्थित गोल्डन कटार डिवीजन ने भी नए अनुप्रयोगों के साथ परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

.@adgpi inaugurates first-ever two-storey 3-D Printed House Dwelling Unit at Ahmedabad.



The structure also stands testament to the commitment of the Indian Army in fostering the 'Atmanirbhar Bharat Abhiyan'.



Read here: https://t.co/ev6vbCLXiA @DefenceMinIndia pic.twitter.com/ts9Ythn5Rc