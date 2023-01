भारत पहली बार UN मिशन पर कर रहा सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फ़ोर्स की तैनाती

UN Mission in Sudan: भारत पहली बार यूएन मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती करने जा रहा है. भारतीय बटालियन, UN अंतरिम सुरक्षा बल अबेई (UNISFA) के हिस्से के रूप में तैनात की जा रही है.

भारतीय बटालियन की तैनाती सूडान और साउथ सूडान सीमा पर UN पीसकीपिंग कार्यक्रम के तहत की जा रही है. इस भारतीय बटालियन में दो ऑफिसर और 25 अन्य रैंक की ऑफिसर होंगी जो कम्युनिटी आउटरीच में विशेषज्ञ होंगी.

भारतीय महिला सैनिकों की इस प्रकार की तैनाती से भारत की पीसकीपिंग फोर्सेज में महिलाओं की महत्वपूर्ण वृद्धि की भी एक शुरुआत है.

#IndianArmy deploys its largest contingent of women #Peacekeepers in #UnitedNation mission at #Abyei, #UNISFA. The team will provide relief & assistance to women & children in one of the highly operational & challenging terrain conditions under the @UN flag. pic.twitter.com/E1szV4DAVr