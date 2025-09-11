RRB NTPC Result 2025 Date: आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें कैसे कर सकेंगे चेक

RRB NTPC Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से एनटीपीसी रिजल्ट 2025 जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। बोर्ड की ओर से रिजल्ट के साथ - साथ कट-ऑफ मार्क्स और स्कोरकार्ड भी जारी किए जाने की उम्मीद है।
ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 5 जून को आयोजित की गई और 24 जून, 2025 को समाप्त हुई। एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चन थे और हरेक क्वेश्चन में 1 मार्क्स का था। इसमें निगेटिव मार्किंग की जाएगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे।
इसके लिए आंसर की 1 जून को जारी की गई थी और ऑब्जेक्शन विंडो 6 जुलाई, 2025 को बंद कर दिया गया था। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए 8113 रिक्तियां भरी जाएंगी। कुल रिक्तियों में से 1736 पोस्ट मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, 994 रिक्तियां स्टेशन मास्टर, 3144 रिक्तियां मालगाड़ी प्रबंधक, 1507 रिक्तियां कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट और 732 रिक्तियां वरिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट पद के लिए हैं।
RRB NTPC Result 2025 Graduate: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में आरआरबी एनटीपीस रिजल्ट 2025 का महत्वपूर्ण विवरण देखें:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
|
रिजल्ट
|
एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल
|
पोस्ट
|
8113
|
एग्जाम डेट
|
5 जून और 24 जून, 2025
|
ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की अंतिम तिथि
|
6 जुलाई, 2025
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://www.rrbapply.gov.in/
RRB NTPC Result 2025: रिजल्ट डेट
आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025 सितंबर में किसी भी वक्त जारी किए जाने की उम्मीद है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता पड़ेगी।
आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025 ऑनलाइन कैसे चेक करें
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना स्कोर चेक कर सकेंगे:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, CEN O5/2024 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
स्टेप 4 स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी।
स्टेप 5 पीडीएफ में अपना नाम और रोल नंबर Cltr+ F Press करें।
स्टेप 6 RRB NTPC Graduate Level Result 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें।
स्टेप 7 इसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए लेना ना भूलें।
