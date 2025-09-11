RRB NTPC Result 2025 Date: आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें कैसे कर सकेंगे चेक

RRB NTPC Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से एनटीपीसी रिजल्ट 2025 जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। बोर्ड की ओर से रिजल्ट के साथ - साथ कट-ऑफ मार्क्स और स्कोरकार्ड भी जारी किए जाने की उम्मीद है।

ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 5 जून को आयोजित की गई और 24 जून, 2025 को समाप्त हुई। एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चन थे और हरेक क्वेश्चन में 1 मार्क्स का था। इसमें निगेटिव मार्किंग की जाएगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे।

इसके लिए आंसर की 1 जून को जारी की गई थी और ऑब्जेक्शन विंडो 6 जुलाई, 2025 को बंद कर दिया गया था। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए 8113 रिक्तियां भरी जाएंगी। कुल रिक्तियों में से 1736 पोस्ट मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, 994 रिक्तियां स्टेशन मास्टर, 3144 रिक्तियां मालगाड़ी प्रबंधक, 1507 रिक्तियां कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट और 732 रिक्तियां वरिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट पद के लिए हैं।