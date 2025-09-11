Rajasthan Police Admit Card 2025 Out Soon
Focus
Quick Links

RRB NTPC Result 2025 Date: आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें कैसे कर सकेंगे चेक

By Priyanka Pal
Sep 11, 2025, 19:01 IST

RRB NTPC Result 2025 Graduate: आरआरबी एनटीपीसी बहुत जल्द ग्रेजुएट लेवल के रिजल्ट 2025 जारी करेगा। रिजल्ट के साथ कट-ऑफ मार्क्स और स्कोरकार्ड भी जारी किए जाने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए नीचे लेख पढ़ें। 

Add as a preferred source on Google
Join us
RRB NTPC Result 2025
RRB NTPC Result 2025

RRB NTPC Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से एनटीपीसी रिजल्ट 2025 जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। बोर्ड की ओर से रिजल्ट के साथ - साथ कट-ऑफ मार्क्स और स्कोरकार्ड भी जारी किए जाने की उम्मीद है।

ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 5 जून को आयोजित की गई और 24 जून, 2025 को समाप्त हुई। एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चन थे और हरेक क्वेश्चन में 1 मार्क्स का था। इसमें निगेटिव मार्किंग की जाएगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे।

इसके लिए आंसर की 1 जून को जारी की गई थी और ऑब्जेक्शन विंडो 6 जुलाई, 2025 को बंद कर दिया गया था। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए 8113 रिक्तियां भरी जाएंगी। कुल रिक्तियों में से 1736 पोस्ट मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, 994 रिक्तियां स्टेशन मास्टर, 3144 रिक्तियां मालगाड़ी प्रबंधक, 1507 रिक्तियां कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट और 732 रिक्तियां वरिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट पद के लिए हैं।

RRB NTPC Result 2025 Graduate: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में आरआरबी एनटीपीस रिजल्ट 2025 का महत्वपूर्ण विवरण देखें:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)

रिजल्ट

एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 

पोस्ट 

8113 

एग्जाम डेट

5 जून और 24 जून, 2025

ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की अंतिम तिथि 

6 जुलाई, 2025 

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://www.rrbapply.gov.in/

RRB NTPC Result 2025: रिजल्ट डेट 

आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025 सितंबर में किसी भी वक्त जारी किए जाने की उम्मीद है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता पड़ेगी। 

आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025 ऑनलाइन कैसे चेक करें

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना स्कोर चेक कर सकेंगे:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, CEN O5/2024 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। 

स्टेप 4 स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। 

स्टेप 5 पीडीएफ में अपना नाम और रोल नंबर Cltr+ F Press करें।

स्टेप 6 RRB NTPC Graduate Level Result 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें।

स्टेप 7 इसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए लेना ना भूलें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News