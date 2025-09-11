Rajasthan Police Admit Card 2025 Out Soon
Focus
Quick Links

दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल किया जाने वाले सवाल क्या है? जानें यहां!

By Bagesh Yadav
Sep 11, 2025, 19:16 IST

गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले सवालों में ‘क्या देखें’ (What to Watch) सबसे ऊपर है। यह दिखाता है कि हम मनोरंजन के विकल्पों से लेकर रिफंड ट्रैक करने और नई भाषाएं समझने जैसे रोजमर्रा के जवाबों के लिए इंटरनेट पर कितना ज्यादा निर्भर हो गए हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us

गूगल पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल:आज के डिजिटल युग में, जब भी हम उत्सुक होते हैं, उलझन में होते हैं, या बस बोर हो रहे होते हैं, तो हम सब एक ही जगह का रुख करते हैं: गूगल। जीवन के बड़े रहस्यों से लेकर रोजमर्रा की छोटी-मोटी समस्याओं तक, हर दिन अरबों सर्च किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में असल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कौन से हैं?

हमने कुछ ऐसे टॉप सवालों को देखा जो लोग हर महीने गूगल पर टाइप करते हैं, और यकीन मानिए, इसके नतीजे हैरान करने वाले और जाने-पहचाने दोनों हैं।

दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल किए जाने वाले टॉप 10 सवाल

यहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा गूगल किए गए सवालों की लिस्ट दी गई है, साथ ही उनके सर्च वॉल्यूम भी बताए गए हैं।

सवाल

सर्च वॉल्यूम

“क्या देखें” (What to Watch)

6,200,000

“मेरा रिफंड कहां है” (Where’s My Refund)

3,400,000

“मेरा आईपी क्या है” (What is My IP)

3,200,000

“Qué Significa” (इसका क्या मतलब है)

2,900,000

“Cuándo Cobro” (मुझे पैसे कब मिलेंगे)

1,800,000

“मेरी ट्रेन कहां है” (Where is My Train)

1,500,000

“क्रिसमस में कितने दिन बाकी हैं” (How Many Days Until Christmas)

1,400,000

“क्या समय हुआ है” (What Time is It)

1,400,000

“चुनाव 2024 कौन जीता?” (Who Won the Election 2024?)

1,300,000

“O Que Significa” (इसका क्या मतलब है, पुर्तगाली में)

1,300,000

दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल किया जाने वाला सवाल कौनसा है?

अनगिनत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और हर हफ्ते रिलीज होने वाली अनगिनत फिल्मों और शो के साथ, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 'क्या देखें' (What to watch) इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। लोग लगातार अगली बिंज-वॉच सीरीज या ट्रेंडिंग फिल्म की तलाश में रहते हैं। चाहे वह नेटफ्लिक्स हो, डिज्नी+ हो, या प्राइम वीडियो, इतने सारे विकल्प होने के कारण लोग गूगल से सिफ़ारिशें मांगते हैं।

यह लिस्ट बहुत लंबी है। गूगल के डेटा के अनुसार, ये सिर्फ टॉप 10 सवाल हैं जिन्हें इस साल सबसे ज्यादा गूगल किया गया है। यह लिस्ट एक बात साफ दिखाती है: हम सभी छोटे-बड़े जवाबों के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं। आज रात क्या देखना है, यह तय करने से लेकर रिफंड ट्रैक करने, भाषाएं सीखने या कुछ और करने तक, गूगल लगभग हर चीज के लिए हमारी पहली पसंद बन गया है।

T20I में टीम इंडिया ने सबसे तेज रन चेज कितने गेंदों में किया पूरा? यहां देखें टॉप 5

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News