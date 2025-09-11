भारत के 10 सबसे अमीर राज्य कौन-से हैं, देखें लिस्ट

दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत GDP (USD) के मामले में चौथे स्थान पर है, जो लगभग 4.187 ट्रिलियन डॉलर है। इस वैश्विक प्रगति को देखते हुए भारत 2030 तक GDP के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। GDP के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत के कई अलग-अलग राज्य इसकी GDP में योगदान देते हैं। इनमें 28 राज्य, आठ केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) शामिल हैं।

भारत में हर राज्य बिजनेस, उद्योग, सर्विस सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी और यहां तक कि कृषि जैसे कई क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहा है।

इस लेख में हम उन टॉप भारतीय राज्यों के बारे में जानेंगे, जो भारत की GDP ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं।

GDP क्या है, और यह किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए क्यों जरूरी है?

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक निश्चित समय (आमतौर पर एक साल) के दौरान देश की सीमाओं के भीतर बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है।