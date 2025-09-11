भारत के 10 सबसे अमीर राज्य कौन-से हैं, देखें लिस्ट

दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत GDP (USD) के मामले में चौथे स्थान पर है, जो लगभग 4.187 ट्रिलियन डॉलर है। इस वैश्विक प्रगति को देखते हुए भारत 2030 तक GDP के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। GDP के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत के कई अलग-अलग राज्य इसकी GDP में योगदान देते हैं। इनमें 28 राज्य, आठ केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) शामिल हैं।
भारत में हर राज्य बिजनेस, उद्योग, सर्विस सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी और यहां तक कि कृषि जैसे कई क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहा है।
इस लेख में हम उन टॉप भारतीय राज्यों के बारे में जानेंगे, जो भारत की GDP ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं।
GDP क्या है, और यह किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए क्यों जरूरी है?
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक निश्चित समय (आमतौर पर एक साल) के दौरान देश की सीमाओं के भीतर बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है।
GDP किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यह देश की आर्थिक सेहत का एक संकेतक है और सरकारी नीतियां बनाने में मदद करता है। यह आर्थिक विकास को मापने के लिए एक तुलनात्मक साधन के रूप में भी काम करता है।
यहां 2025 में GSDP के हिसाब से भारत के सबसे अमीर राज्यों की सूची दी गई है।
भारत के 10 सबसे अमीर राज्य
|
रैंक
|
राज्य
|
अनुमानित GSDP (लाख करोड़ रुपये में; वित्त वर्ष 2024-25)
|
प्रति व्यक्ति GDP (लाख रुपये में; वित्त वर्ष 2022-23)
|
राष्ट्रीय GDP में राज्य का हिस्सा (%)
|
1
|
महाराष्ट्र
|
42.67
|
2.89
|
13.30%
|
2
|
तमिलनाडु
|
31.55
|
3.50 (2023-24)
|
8.90%
|
3
|
कर्नाटक
|
28.09
|
3.31
|
8.20%
|
4
|
गुजरात
|
27.9
|
3.13
|
8.10%
|
5
|
उत्तर प्रदेश
|
24.99
|
0.96
|
8.40%
|
6
|
पश्चिम बंगाल
|
18.8
|
1.57
|
5.60%
|
7
|
राजस्थान
|
17.8
|
1.67 (2023-24)
|
5%
|
8
|
तेलंगाना
|
16.5
|
3.83 (2023-24)
|
4.90%
|
9
|
आंध्र प्रदेश
|
15.89
|
2.7
|
4.70%
|
10
|
मध्य प्रदेश
|
15.22
|
1.56 (2023-24)
|
4.50%
भारत की GDP में योगदान देने वाले टॉप भारतीय राज्यों का विवरण
|
राज्य
|
मुख्य आर्थिक बातें
|
महाराष्ट्र
|
42 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की GSDP के साथ भारत में सबसे आगे है। फाइनेंस, आईटी, मनोरंजन और मैन्युफैक्चरिंग में इसका दबदबा है। मुंबई भारत का वित्तीय केंद्र है।
|
तमिलनाडु
|
मैन्युफैक्चरिंग (ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल) और सेवाओं (आईटी) में मजबूत है। चेन्नई एक बड़ा टेक हब है। यहां की अर्थव्यवस्था काफी विविध है।
|
कर्नाटक
|
बेंगलुरु यहां के मजबूत आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को चलाता है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलता है।
|
गुजरात
|
यह एक औद्योगिक केंद्र है, जो पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और रत्नों के लिए जाना जाता है। यहां के रणनीतिक बंदरगाह एक्सपोर्ट और व्यापार को बढ़ावा देते हैं।
|
उत्तर प्रदेश
|
आबादी और कृषि के कारण GDP में बड़ा योगदान देता है। औद्योगिक विकास बढ़ रहा है, लेकिन आय का स्तर अभी भी कम है।
|
पश्चिम बंगाल
|
यहां कृषि, उद्योग और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देने वाली एक संतुलित अर्थव्यवस्था है। कोलकाता पूर्वी भारत का एक आर्थिक केंद्र है।
|
राजस्थान
|
यह खनन, पर्यटन और टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। यहां औद्योगिक विकास बढ़ रहा है।
|
तेलंगाना
|
यहां की हाई-टेक अर्थव्यवस्था आईटी, बायोटेक और फार्मा पर आधारित है। हैदराबाद इसका आर्थिक इंजन है। टॉप राज्यों में यहां प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है।
|
आंध्र प्रदेश
|
यहां इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह विकास, कृषि और रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ रहे हैं। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से विकास को बढ़ावा मिल रहा है।
|
मध्य प्रदेश
|
यह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और यहां उद्योग बढ़ रहे हैं। कृषि और खनन में मजबूत है। आय का स्तर सुधर रहा है, लेकिन अभी भी असमानताएं हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation