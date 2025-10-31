दुनिया में अब तक पाए गए 10 सबसे बड़े ऑक्टोपस कौन से है? यहाँ देखें नाम

ऑक्टोपस अद्भुत समुद्री जीव होते हैं। वे मोलस्क नामक समूह से संबंध रखते हैं, जिसमें घोंघे और सीप जैसे जीव भी आते हैं। लेकिन उनके विपरीत, ऑक्टोपस के शरीर पर कोई कवच नहीं होता। इनका शरीर मुलायम, आठ भुजाएं और बड़ा दिमाग होता है। दुनिया में ऑक्टोपस की 300 से ज्यादा प्रजातियां ज्ञात हैं। वे दुनिया भर के महासागरों में रहते हैं, उथले पानी से लेकर समुद्र की गहरी खाइयों तक। ऑक्टोपस हैरानियों से भरे होते हैं। वे दुश्मनों से छिपने के लिए अपना रंग बदल सकते हैं। कुछ तो अंधेरे में चमकते भी हैं! वे छोटी जगहों से निकल सकते हैं और स्याही का बादल छोड़कर शिकारियों से बच निकलते हैं। वे बहुत होशियार भी होते हैं—कुछ तो जार खोल सकते हैं और पहेलियां सुलझा सकते हैं। अब, एक मजेदार सवाल: क्या आप जानते हैं कि धरती पर अब तक पाया गया सबसे बड़ा ऑक्टोपस कौन-सा है? यह एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला जीव है, जिसका आकार और ताकत अविश्वसनीय है। इस लेख में, हम इस गहरे समुद्र के विशाल जीव पर करीब से नजर डालेंगे। हम यह भी जानेंगे कि क्या चीज इसे इतना खास बनाती है।

दुनिया के सबसे बड़े ऑक्टोपस की लिस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस (Enteroctopus dofleini) है। यह विशाल सेफलोपॉड अपने नाम के अनुरूप ही है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर के ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर पानी में फलता-फूलता है, जो कैलिफोर्निया से लेकर अलास्का और जापान तक फैला है। एक औसत वयस्क का वजन आमतौर पर लगभग 50 पाउंड (22.7 किलो) होता है और इसकी भुजाओं का फैलाव 14 फीट (4.3 मीटर) तक होता है। हालांकि, कुछ असाधारण ऑक्टोपस का वजन लगभग 600 पाउंड (272 किलो) तक दर्ज किया गया है और उनकी भुजाओं का फैलाव 30 फीट (9 मीटर) तक पहुंच गया है। अपने विशाल आकार के अलावा, जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस अपनी बुद्धिमानी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके पास एक जटिल और मुड़ा हुआ दिमाग होता है। यह खुद को छिपाने के लिए अपनी त्वचा का रंग और बनावट तेजी से बदल सकता है। यह एक अकेला रहने वाला शिकारी है, जो मुख्य रूप से रात में क्रस्टेशियंस, मोलस्क और मछलियों का शिकार करता है।

रैंक प्रजाति वैज्ञानिक नाम अधिकतम वजन अधिकतम लंबाई निवास स्थान 1 जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस Enteroctopus dofleini 272 किलो (600 पाउंड) 9 मीटर (30 फीट) उत्तरी प्रशांत महासागर 2 सेवन-आर्म ऑक्टोपस Haliphron atlanticus 75 किलो (165 पाउंड) 11 फीट (3.5 मीटर) अटलांटिक और प्रशांत महासागर 3 फ्रिल्ड जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस Enteroctopus dofleini variant 110 किलो (242 पाउंड) 16 फीट (5 मीटर) अलास्का, उत्तरी प्रशांत 4 माओरी ऑक्टोपस Macroctopus maorum 12 किलो (26 पाउंड) 13 फीट (4 मीटर) न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया 5 सदर्न जायंट ऑक्टोपस Enteroctopus magnificus 25 किलो (55 पाउंड) 6 फीट (2 मीटर) दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया 6 कॉमन ब्लैंकेट ऑक्टोपस Tremoctopus violaceus 10 किलो (22 पाउंड) 6.5 फीट (2 मीटर) उष्णकटिबंधीय दक्षिण अटलांटिक 7 कॉमन ऑक्टोपस Octopus vulgaris 10 किलो (22 पाउंड) 1.3 मीटर (4.3 फीट) दुनिया भर में 8 डंबो ऑक्टोपस Grimpoteuthis spp. 6 किलो (13 पाउंड) 6 फीट (1.8 मीटर) दुनिया भर में गहरे समुद्र में 9 येलो ऑक्टोपस Enteroctopus zealandicus 5 किलो (11 पाउंड) 4.6 फीट (1.4 मीटर) न्यूजीलैंड 10 सदर्न रेड ऑक्टोपस Enteroctopus megalocyathus 4 किलो (9 पाउंड) 3.3 फीट (1 मीटर) चिली, अर्जेंटीना

जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस को दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्टोपस प्रजाति के रूप में जाना जाता है, जो अपने आकार और बुद्धिमानी दोनों के लिए मशहूर है। इसके कुछ नमूने 272 किलो (600 पाउंड) तक के पाए गए हैं, जिनकी भुजाओं का फैलाव 9 मीटर (30 फीट) तक था। यह आमतौर पर उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ज्यादातर वयस्कों का औसत वजन लगभग 50 किलो होता है और लंबाई करीब 5 मीटर होती है। यह प्रजाति अपना रंग और बनावट बदलने की क्षमता के साथ-साथ समस्याओं को सुलझाने के अपने बेहतर कौशल के लिए भी प्रसिद्ध है। यह ऑक्टोपस क्रस्टेशियंस और मछलियों का शिकार करता है और कभी-कभी शार्क पर भी हमला कर देता है। अपने बेहतरीन छिपने की क्षमता और 3-5 साल के छोटे जीवनकाल के साथ, जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस सचमुच समुद्र का एक अजूबा है। सेवन-आर्म ऑक्टोपस सेवन-आर्म ऑक्टोपस, हैलिफ्रोन एटलांटिकस, ऑक्टोपस में आकार के मामले में दूसरे स्थान पर है। हालांकि इसके नाम से ऐसा लगता है, असल में इसकी आठ भुजाएं होती हैं, जिनमें से एक प्रजनन के उद्देश्य से अस्थायी रूप से छिपी रहती है। इस प्रजाति का वजन 165 किलो (364 पाउंड) तक और लंबाई लगभग 11 फीट तक पहुंच सकती है। यह मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर में पाया गया है लेकिन यह बहुत कम देखा जाता है, जिस वजह से इसके जीव विज्ञान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सेवन-आर्म ऑक्टोपस अपने गहरे समुद्र के निवास स्थान के लिए जाना जाता है और इसे 'कम चिंता वाली' प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

फ्रिल्ड जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस इसकी खोज हाल ही में हुई है। फ्रिल्ड जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस, जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस का करीबी रिश्तेदार है। इसकी पहचान इसकी भुजाओं पर उभरी हुई झालरों और सिर पर दो सफेद धब्बों से होती है। गहरे समुद्र में रहने वाले इन जीवों का वजन 110 किलो (242 पाउंड) तक हो सकता है और इनकी लंबाई 16 फीट तक पहुंच सकती है। ये अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड के आसपास पाए गए हैं और इनमें अपने रिश्तेदारों के जैसी ही बुद्धिमानी और शिकार करने की आदतें होती हैं। भले ही इसका वर्णन हाल ही में किया गया हो, लेकिन इनकी आबादी की हालत अभी भी अज्ञात है, जो इस खास सेफलोपॉड को और भी रहस्यमयी बना देती है। माओरी ऑक्टोपस न्यूजीलैंड और दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई पानी में पाया जाने वाला माओरी ऑक्टोपस अपने आक्रामक व्यवहार और प्रभावशाली ताकत के लिए कुख्यात है। इसका वजन 68 किलो (150 पाउंड) तक और लंबाई 13 फीट तक होती है। यह एक मजबूत शिकारी है, जो मुख्य रूप से क्रस्टेशियंस और मछलियों का शिकार करता है। यह जालों से बचने और भोजन तक पहुंचने के लिए जार को भी खोल लेता है, जो इसकी बुद्धिमानी को दर्शाता है।

सदर्न जायंट ऑक्टोपस नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के तटों पर पाया जाने वाला सदर्न जायंट ऑक्टोपस, एंटेरोक्टोपस जीनस का एक और सदस्य है। इसका औसत वजन लगभग 25 किलो और लंबाई छह फीट तक होती है। यह प्रजाति उप-ज्वारीय क्षेत्रों में रहना पसंद करती है और मुख्य रूप से गहरे समुद्र के केकड़ों को खाती है। हालांकि यह पैसिफिक जायंट जितना विशाल नहीं है, फिर भी यह अपने अपेक्षाकृत बड़े आकार और खास निवास स्थान के लिए जाना जाता है। इसकी आबादी की हालत का मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है, और यह दक्षिणी अफ्रीकी तटीय जल में सबसे महत्वपूर्ण सेफलोपॉड शिकारियों में से एक है। कॉमन ब्लैंकेट ऑक्टोपस कॉमन ब्लैंकेट ऑक्टोपस न केवल अपने आकार के लिए बल्कि अपनी जालीदार भुजाओं के शानदार प्रदर्शन के लिए भी प्रसिद्ध है, जो 6.5 फीट तक फैल सकती हैं। मादाएं नर से बहुत बड़ी होती हैं, जिनका वजन 10 किलो (22 पाउंड) तक होता है, और ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अटलांटिक जल में पाई जाती हैं। इनकी कंबल जैसी झिल्लियों का इस्तेमाल रक्षा और नकल करने के लिए किया जाता है, जिससे वे शिकारियों से बच पाती हैं। ये ऑक्टोपस अपने चमकीले रंगों और अनोखी रक्षा रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी ऑक्टोपस प्रजातियों में से एक होने के साथ-साथ सुंदर और प्रभावशाली भी बनाते हैं।

कॉमन ऑक्टोपस ऑक्टोपस वल्गैरिस, यानी कॉमन ऑक्टोपस, सबसे ज्यादा फैली हुई और बुद्धिमान ऑक्टोपस प्रजातियों में से एक है। वयस्क जीवों का वजन 10 किलो तक हो सकता है और वे एक मीटर से ज्यादा लंबे हो सकते हैं। यह प्रजाति दुनिया भर में पाई जाती है और यह अपनी जटिल समस्या-सुलझाने की क्षमताओं, तेज गति और आकर्षक, रंग बदलने वाली त्वचा के लिए प्रसिद्ध है। इनका आहार कई तरह का होता है, जिसमें क्रस्टेशियंस, छोटी मछलियां शामिल हैं, और ये कभी-कभी दूसरे ऑक्टोपस को भी खा जाते हैं। डंबो ऑक्टोपस डंबो ऑक्टोपस का नाम इसके कान जैसी पंखों के कारण पड़ा है। यह गहरे समुद्र का जीव है जो लगभग 6 फीट लंबा हो सकता है और इसका वजन 6 किलो तक हो सकता है। ये ऑक्टोपस ग्रिम्पोट्यूथिस जीनस से संबंधित हैं और अक्सर 2,000 मीटर से ज्यादा की समुद्री गहराई में रहते हैं। उनके जिलेटिन जैसे शरीर और खास पंख उन्हें एक अद्भुत रूप देते हैं। उनके प्रजनन या भोजन की आदतों के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन बेहद मुश्किल माहौल में रहने की उनकी क्षमता उन्हें वैज्ञानिकों की गहरी दिलचस्पी का विषय बनाती है।

येलो ऑक्टोपस न्यूजीलैंड के आसपास गहरे पानी में पाया जाने वाला येलो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के बीच एक दुर्लभ विशाल जीव है। अनुमान है कि इसका अधिकतम दर्ज वजन 5 किलो और लंबाई 4.6 फीट है। हालांकि, जैसे-जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी, और भी बहुत कुछ पता चल सकता है। इसका चमकीला पीला रंग और बहुत गहराई में रहना इसे दूसरी ऑक्टोपस प्रजातियों से अलग बनाता है। क्योंकि इसके कुछ ही नमूने मिले हैं, इसलिए इसके जीवन और जीव विज्ञान के बारे में बहुत कुछ अभी भी छिपा हुआ है, जो इसे इस सूची के सबसे रहस्यमयी ऑक्टोपस में से एक बनाता है। सदर्न रेड ऑक्टोपस सदर्न रेड ऑक्टोपस, एंटेरोक्टोपस मेगालोसाइथस, अपने चटक लाल रंग और चप्पू के आकार के पैपिला के लिए जाना जाता है। यह चिली और अर्जेंटीना के तटों पर पाया जाता है, और इसका वजन लगभग 4 किलो और लंबाई 3.3 फीट तक होती है। यह अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रजातियों में से एक है और दक्षिण अमेरिकी तटीय इकोसिस्टम में शिकारी और शिकार दोनों के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस कौन-सा है? दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्टोपस प्रजाति जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस (Enteroctopus dofleini) है। इसका वजन आमतौर पर लगभग 50 पाउंड (22.7 किलो) होता है और इसकी भुजाओं का फैलाव 14 फीट (4.3 मीटर) तक होता है। अब तक का सबसे बड़ा ऑक्टोपस वास्तव में बहुत विशाल था, जिसका वजन लगभग 600 पाउंड (272 किलो) था और इसकी भुजाओं का फैलाव लगभग 30 फीट (9 मीटर) था। यह अत्यधिक बुद्धिमान मोलस्क उत्तरी प्रशांत महासागर के ठंडे पानी में रहता है। गोलायथ ऑक्टोपस 'गोलायथ ऑक्टोपस' किसी मान्यता प्राप्त प्रजाति का आधिकारिक सामान्य नाम नहीं है। इसके बजाय, सबसे बड़ी प्रजाति जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस (Enteroctopus dofleini) है, जो 'गोलायथ' नाम के विवरण पर फिट बैठती है। इसका औसत आकार लगभग 50 पाउंड (22.7 किलो) और 14 फीट चौड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़े नमूनों की भुजाओं का फैलाव 30 फीट (9 मीटर) तक और वजन 600 पाउंड (272 किलो) के करीब मापा गया है।