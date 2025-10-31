भारतीय मौसम विभाग के बारे में कितना जानते हैं आप, देखें क्विज

WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
By Kishan Kumar
Oct 31, 2025

भारत मौसम विज्ञान विभाग पूरे भारत में मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए लगातार काम करता है। चक्रवातों पर नजर रखने से लेकर मानसूनी बारिश की भविष्यवाणी करने तक, यह आपदा की तैयारी और जलवायु जागरूकता में एक अहम भूमिका निभाता है।

भारतीय मौसम विभाग
भारतीय मौसम विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसे आमतौर पर IMD कहा जाता है, देश के सबसे महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक संगठनों में से एक है। इसकी भूमिका भारत में मौसम के पैटर्न का अध्ययन करने, उन पर नजर रखने और उनकी भविष्यवाणी करने में बहुत अहम है। विभाग का काम सिर्फ यह बताने से कहीं ज्यादा है कि कल बारिश होगी या नहीं। यह चक्रवात, लू, भारी बारिश और शीतलहर जैसी गंभीर मौसम की स्थितियों के लिए पहले से चेतावनी देता है। इससे सरकारों और लोगों को तैयारी करने में मदद मिलती है। इसकी सेवाएं किसानों को यह जानने में मदद करती हैं कि फसल कब लगानी है या काटनी है। साथ ही, यह पायलटों को उनकी उड़ानों की सुरक्षा तय करने और नाविकों को समुद्र में तूफान के बारे में जानकारी देने में भी मदद करता है।

विभाग देश के कई हिस्सों में क्षेत्रीय केंद्र चलाता है। ये केंद्र स्थानीय मौसम में होने वाले बदलावों पर लगातार नजर रखते हैं और जानकारी अपडेट करते हैं। यह संगठन दुनियाभर के कई मौसम विज्ञान संगठनों के साथ मिलकर भी काम करता है। इसका मकसद लंबे समय के जलवायु परिवर्तनों और भारतीय मानसून प्रणाली पर उनके प्रभावों पर शोध करना है।

भविष्यवाणी करने के अलावा, IMD जलवायु विज्ञान, वायुमंडलीय गतिशीलता और मौसमी बदलावों जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण शोध भी करता है। यह बारिश, तापमान और चक्रवात के पैटर्न पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये रिपोर्ट वैज्ञानिकों, नीति बनाने वालों और पर्यावरण योजनाकारों को यह समझने में मदद करती हैं कि जलवायु परिवर्तन भविष्य को कैसे आकार दे रहा है।

इसीलिए, हम आपके लिए एक क्विज लेकर आए हैं। इसका मकसद आपको IMD, इसके इतिहास और भारत की मौसम प्रणाली में इसकी अहम भूमिका के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य बताना है।

1. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A) 1857

B) 1875

C) 1905

D) 1911

उत्तर: B) 1875

व्याख्या: IMD का गठन 1875 में हुआ था, जब भारत में ब्रिटिश शासन था। इसलिए यह दुनिया के सबसे पुराने मौसम संगठनों में से एक है।

2. भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहां है?

A) मुंबई

B) कोलकाता

C) नई दिल्ली

D) चेन्नई

उत्तर: C) नई दिल्ली

व्याख्या: IMD का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जहां से यह देश के पूर्वानुमान और प्रबंधन का समन्वय करता है।

3. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जनक किसे माना जाता है?

A) सर गिल्बर्ट वॉकर

B) हेनरी एफ. ब्लैनफोर्ड

C) जॉन एलियट

D) सी. वी. रमन

उत्तर: B) हेनरी एफ. ब्लैनफोर्ड

व्याख्या: हेनरी एफ. ब्लैनफोर्ड एक ब्रिटिश मौसम विज्ञानी थे। वे पहले इंपीरियल मेटियोरोलॉजिकल रिपोर्टर बने और उन्हें IMD का संस्थापक माना जाता है।

4. भारत मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

A) गृह मंत्रालय

B) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

C) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

D) पर्यावरण मंत्रालय

उत्तर: C) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

व्याख्या: IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है, जो मौसम, महासागर और जलवायु से जुड़ी सेवाओं का प्रबंधन करता है।

5. IMD के उस वैज्ञानिक का क्या नाम है, जिन्होंने दक्षिणी दोलन (Southern Oscillation) की प्रसिद्ध खोज की है?

A) सी. वी. रमन

B) सर गिल्बर्ट वॉकर

C) मेघनाद साहा

D) एस. के. बनर्जी

उत्तर: B) सर गिल्बर्ट वॉकर

व्याख्या: सर गिल्बर्ट वॉकर, जो IMD में एक निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं, ने दक्षिणी दोलन के बारे में पता लगाया था, जो अल नीनो की घटना से जुड़ा है।


6. मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए IMD मुख्य रूप से किस उपग्रह का उपयोग करता है?

A) इनसैट सीरीज

B) जीसैट सीरीज

C) कार्टोसैट सीरीज

D) एस्ट्रोसैट

उत्तर: A) इनसैट सीरीज

व्याख्या: इनसैट उपग्रह मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, और IMD इनकी मदद से बादलों, तूफानों और चक्रवातों की निगरानी कर सकता है।

7. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट कौन-सी है?

A) www.imd.gov.in

B) www.imdindia.org

C) www.meteoindia.gov.in

D) mausam.imd.gov.in/

उत्तर: D) mausam.imd.gov.in/

व्याख्या: IMD की सरकारी वेबसाइट जनता को मौसम के पूर्वानुमान, रडार की तस्वीरें और चक्रवात की चेतावनियां उपलब्ध कराती है।

8. बारिश की तीव्रता को मापने के लिए IMD मुख्य रूप से किस तरह के रडार पर निर्भर रहता है?

A) डॉपलर वेदर रडार

B) माइक्रोवेव रडार

C) लेजर रडार

D) इंफ्रारेड रडार

उत्तर: A) डॉपलर वेदर रडार

व्याख्या: IMD द्वारा डॉपलर वेदर रडार का उपयोग वास्तविक समय में बारिश, हवा के पैटर्न और आंधी-तूफान का पता लगाने के लिए किया जाता है।

9. मानसूनी बारिश में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी करने के लिए IMD किस घटना पर शोध करता है?

A) अल नीनो और ला नीना

B) ऑरोरा बोरेलिस

C) चक्रवात बेल्ट

D) ज्वार-भाटा

उत्तर: A) अल नीनो और ला नीना

व्याख्या: महासागरों में होने वाली ये घटनाएं बारिश के वितरण को प्रभावित करती हैं और IMD को मानसून की ताकत और समय की भविष्यवाणी करने में मदद करती हैं।

10. जलवायु अनुसंधान करने के लिए IMD किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी करता है?

A) विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)

B) यूनेस्को

C) WHO

D) नासा

उत्तर: A) विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)

व्याख्या: IMD मौसम की जानकारी साझा करने, पूर्वानुमान में सुधार करने और वैश्विक जलवायु के रुझानों की जांच करने के लिए WMO के साथ सहयोग करता है।

