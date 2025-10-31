WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
दुनिया का इकलौता महाद्वीप, जो चारों गोलार्धों में आता है, जानें नाम

By Kishan Kumar
Oct 31, 2025, 13:43 IST

अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों—उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी में फैला है। यह बात इसे भौगोलिक रूप से पृथ्वी पर सबसे अनोखा महाद्वीप बनाती है। आइए जानें कि भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा अफ्रीका से कैसे गुजरती हैं और यह क्यों इतना खास है।

चारों गोलार्ध में आने वाला महाद्वीप
दुनिया के नक्शे पर अफ्रीका की एक बहुत ही खास जगह है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, चारों गोलार्धों में स्थित है। किसी दूसरे महाद्वीप में यह भौगोलिक खूबी नहीं है। इस अनोखी स्थिति के कारण अफ्रीका दुनिया के भूगोल के केंद्र में है। यह इस बात का भी एक अहम हिस्सा है कि हम पृथ्वी को गोलार्धों में कैसे बांटते हैं।

ऐसा कौन-सा एकमात्र महाद्वीप है, जो चारों गोलार्धों में स्थित है?

अफ्रीका का भौगोलिक स्थान ही उसे इतना खास बनाता है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटती है। यह रेखा अफ्रीका के लगभग बीच से होकर गुजरती है। इसका मतलब है कि इस महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा भूमध्य रेखा के उत्तर में है, जबकि एक बड़ा हिस्सा दक्षिण में पड़ता है।

इसके अलावा, प्रधान मध्याह्न रेखा भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। यह शून्य-डिग्री देशांतर रेखा है, जिसका इस्तेमाल पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटने के लिए किया जाता है। यह घाना, माली, बुर्किना फासो और टोगो जैसे कई पश्चिम अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है।

क्योंकि, ये दोनों विभाजक रेखाएं भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा, अफ्रीकी भूभाग को पार करती हैं, इसलिए यह महाद्वीप पृथ्वी के चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। यह दुर्लभ मिलन अफ्रीका को दुनिया का सबसे भौगोलिक रूप से संतुलित महाद्वीप बनाता है।

हर गोलार्ध में मौजूद देश

अफ्रीका का विशाल विस्तार यह पक्का करता है कि इसके देश चारों गोलार्धों में फैले हुए हैं। नीचे हर एक गोलार्ध में मौजूद देशों का ब्यौरा दिया गया है:

-उत्तरी गोलार्ध: इसमें मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में गर्म रेगिस्तानी जलवायु होती है और ये अफ्रीका के ऐतिहासिक व्यापार और सांस्कृतिक केंद्रों का हिस्सा हैं।

-दक्षिणी गोलार्ध: इसमें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और अंगोला जैसे देश आते हैं। ये इलाके अपनी समृद्ध जैव विविधता, बड़े-बड़े घास के मैदानों और प्रसिद्ध प्राकृतिक जगहों के लिए जाने जाते हैं।

-पूर्वी गोलार्ध: इसमें केन्या, तंजानिया, इथियोपिया, युगांडा और सोमालिया जैसे देश हैं। इस क्षेत्र में अफ्रीका के कुछ सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें माउंट किलिमंजारो भी शामिल है।

-पश्चिमी गोलार्ध: इसमें घाना, माली, सेनेगल और बुर्किना फासो शामिल हैं, जो प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम में स्थित देश हैं। ये क्षेत्र अफ्रीका के ऐतिहासिक व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा हैं।

यह फैलाव दिखाता है कि अफ्रीका में भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से कई तरह की विविधता है और यह दुनिया के हर कोने तक फैला हुआ है।

यह इतना खास क्यों है

अफ्रीका की स्थिति की खासियत इस बात में है कि यह पृथ्वी के सभी प्रमुख गोलार्धों के विभाजनों को जोड़ता है। दूसरे महाद्वीप जैसे एशिया और उत्तरी अमेरिका या तो भूमध्य रेखा को पार करते हैं या प्रधान मध्याह्न रेखा को, लेकिन कोई भी दोनों को पार नहीं करता है। अफ्रीका की केंद्रीय स्थिति का मतलब है कि यह ग्रह के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ता है, साथ ही पूर्व और पश्चिम को भी जोड़ता है।

यह स्थिति अफ्रीका की जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र और समय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। भूमध्य रेखा के आसपास केंद्रित होने के कारण अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों तरह की जलवायु पाई जाती है। इसके कारण यहां रेगिस्तान, वर्षावन, सवाना और उपजाऊ नदी घाटियां बनी हैं। इसकी केंद्रीय भूमिका इसे वैश्विक मौसम पैटर्न और समुद्री धाराओं के अध्ययन में भी महत्त्वपूर्ण बनाती है।

अफ्रीका के भूगोल के बारे में कुछ रोचक तथ्य

-भूमध्य रेखा गैबॉन, कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया और साओ टोमे और प्रिंसिपे से होकर गुजरती है। इन देशों में साल भर गर्म, उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है और यहां घने वर्षावन और समृद्ध वन्य जीवन पाया जाता है।

-प्रधान मध्याह्न रेखा (0° देशांतर) घाना, माली, बुर्किना फासो और टोगो से होकर गुजरती है। यह पश्चिमअफ्रीका को दुनिया के उन कुछ क्षेत्रों में से एक बनाता है, जहां समय क्षेत्र और गोलार्ध एक-दूसरे को काटते हैं।

-अफ्रीका आकार में केवल एशिया के बाद दूसरे स्थान पर है। यह दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 20% हिस्सा है और यहां 1.4 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं।

-अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर-पूर्व में लाल सागर है। इन जल निकायों ने ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका को व्यापार, खोज और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केंद्र बनाया है।

 -भूमध्य रेखा और कई गोलार्धों में फैली अपनी स्थिति के कारण अफ्रीका में हर प्रमुख जलवायु क्षेत्र का अनुभव होता है। यहां उत्तर में शुष्क रेगिस्तान से लेकर दक्षिण में वर्षावन और समशीतोष्ण घास के मैदान तक पाए जाते हैं। इसी वजह से यहां पृथ्वी के कुछ सबसे अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं।

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
