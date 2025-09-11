AIIMS NORCET 9 Admit Card 2025: एम्स नाॅर्सेट 9 एडमिट कार्ड aiimsexams.ac.in पर जल्द, ऐसे कर सकेंगे हॉल टिकट डाउनलोड

AIIMS NORCET 9 Admit Card 2025: एम्स नर्सेट-9 (NORCET 9) परीक्षा 2025 के लिए हॉल टिकट जल्द ही जारी किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर/यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, तिथि, समय और उम्मीदवार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ रखना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

AIIMS NORCET 9 Admit Card 2025 Download Link

एम्स नर्सेट-9 (NORCET 9) परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक कल 12 सितंबर 2025 से एक्टिव होगा। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे एक्टिव लिंक पर क्लिक कर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर/यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक सक्रिय होने के बाद, एडमिट कार्ड डाउनलोड का डायरेक्ट लिंक इस लेख में नीचे अपडेट कर दिया जाएगा।