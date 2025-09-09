AIIMS NORCET 9 City Slip 2025 OUT: एम्स नॉरसेट 9 सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, ये रहा लिंक

AIIMS NORCET 9 Intimation Slip 2025: एम्स (AIIMS) ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन टेस्ट (NORCET) 9 की सिटी स्लिप 2025 जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार जिसने आवेदन किया है, वे अब अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.aiimsexams.ac.in पर डायरेक्ट लिंक उपलब्ध है, जहां से उम्मीदवार आसानी से अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्लिप डाउनलोड करने के बाद सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें और परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुँचें।

AIIMS NORCET 9 Intimation Slip 2025 Download Link

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने NORCET 9 इंटिमेशन स्लिप 2025 के लिए सीधा डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी देखने के लिए अपनी सिटी स्लिप देख सकते हैं। स्लिप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।