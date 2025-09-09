AIIMS NORCET 9 City Slip 2025 OUT: एम्स नॉरसेट 9 सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, ये रहा लिंक

AIIMS NORCET 9 Intimation Slip 2025: एम्स (AIIMS) ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन टेस्ट (NORCET) 9 की सिटी स्लिप 2025 जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार जिसने आवेदन किया है, वे अब अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.aiimsexams.ac.in पर डायरेक्ट लिंक उपलब्ध है, जहां से उम्मीदवार आसानी से अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्लिप डाउनलोड करने के बाद सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें और परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुँचें।
AIIMS NORCET 9 Intimation Slip 2025 Download Link
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने NORCET 9 इंटिमेशन स्लिप 2025 के लिए सीधा डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी देखने के लिए अपनी सिटी स्लिप देख सकते हैं। स्लिप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
AIIMS NORCET 9 Intimation Slip 2025 Link
AIIMS NORCET 9 Intimation Slip 2025 कैसे चेक करें?
एम्स नॉरसेट 9 प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दिए आसान चरणों से अपनी शहर सूचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.aiimsexams.ac.in पर जाएँ।
मेनू में Recruitment, फिर Common Recruitment Examination विकल्प पर क्लिक करें।
अब"View Details" पर क्लिक करें, आपको विवरण पेज पर ले जाया जाएगा।
लॉगिन विंडो में अपना उम्मीदवार आईडी/मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
लॉगिन करने के बाद अपनी परीक्षा शहर की जानकारी देखें।
शहर/राज्य की सूचना स्लिप चेक करें और इसका प्रिंट लें।
AIIMS NORCET 9 Exam Date 2025: कब होगी परीक्षा?
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा NORCET 9 के लिए 14 सितंबर 2025 को परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तैयारी समय पर शुरू करें और परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करें।
