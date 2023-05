ISRO ने लांच किया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01, दुश्मनों के ठिकानों की मिलेगी सटीक जानकारी

NavIC satellite: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट में से, पहले सैटेलाइट NVS-1 को सफलता पूर्वक लांच किया है.

इसे इसरो के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, इस नेविगेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से सुबह 10:42 बजे लॉन्च किया गया. इसकी मदद से देश की नेविगेशन ओर मॉनिटरिंग क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी.

इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) कांस्टेलेशन में सात सैटेलाइट्स में से प्रत्येक को 'नाविक' (NavIC) नाम दिया गया है.

