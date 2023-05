CSK vs GT: 'रिज़र्व डे' यानी आज भी बारिश हुई तो कैसे होगा विजेता का फैसला? पढ़ें क्या है नियम

IPL 2023 Final: चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाने वाला आईपीएल 2023 का फाइनल कल बारिश के कारण नहीं खेला गया, जिस कारण यह रिज़र्व डे यानी आज खेला जायेगा.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला फाइनल तेज बारिश के भेंट चढ़ गया. बारिश इतनी तेज थी की फाइनल मैच के लिए टॉस भी नहीं कराया जा सका. दर्शक सहित पूरा खेल प्रबन्धन भी इस इंतजार में था कि शायद बारिश रुक जाये और मैच कराया जा सके लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

अहमदाबाद में मौसम पर रहे आ रहे लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, वहां आज भी बारिश की संभावना है. वैसे आज, बीते दिन के मुकाबले कम बारिश की संभावना जताई जा रही है. आईपीएल फाइनल की टिकट वाले दर्शक आज भी मैच देखने के लिए उत्साहित होंगे.

वैसे आज अहमदाबाद में 47 प्रतिशत बारिश का अनुमान जताया गया है. क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी यह है कि मैच के दौरान केवल 10 फिसद बारिश की संभावना है.

आज के लिए निर्धारित किये गये फाइनल मैच के स्टार्ट होने में यदि देरी होती है तो शाम 9:35 बजे के बाद से मैच के लिए निर्धारित 20 ओवर में से कटौती शुरू की जाएगी. वैसे मैच के स्टार्ट होने का निर्धारित समय शाम 7:30 है.

9:35 बजे के बाद से मैच शुरू होने में जितनी देरी होगी, उसी के हिसाब से ओवरों को कम किया जायेगा. मैच शुरू होने का आखिरी समय 12:06 निर्धारित किया गया है. यदि इस समय मैच शुरू हुआ तो मैच 5-5 ओवर का कराया जायेगा.

यदि बारिश फिर भी नहीं रुकी तो मैच का रिजल्ट सुपर ओवर से कराया जायेगा. आईपीएल में बनाये गए नियमों के अनुसार यदि मैच में 5-5 ओवर भी सम्भव नहीं हो पाया तो, सुपर ओवर से मैच के विजेता का फैसला किया जायेगा.

हालांकि ऐसी स्थिति आने की कम संभावना है, उम्मीद की जा रही है कि आज पूरा मैच कराया जा सकता है और आईपीएल 2023 के विजेता का पता चल जायें. यदि आज भी स्थिति ऐसी रही कि सुपर ओवर भी संभव नहीं हो पाया तो विजेता का फैसला दूसरे तरीके से किया जायेगा.

अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो आईपीएल नियमों के अनुसार लीग स्टेज में ऊपर रहने वाली, यानी जिसके अंक दूसरी टीम से अधिक है उसे विजेता घोषित कर दिया जायेगा. वैसे इस प्रकार की स्थिति की सम्भावना काफी कम है.

यदि ऐसा हुआ तो गुजरात टाइटंस को विजेता घोषित कर दिया जायेगा, क्योंकि गुजरात की टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर है.

The #Final of the #TATAIPL 2023 has been moved to the reserve day on 29th May - 7:30 PM IST at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad.



Physical tickets for today will be valid tomorrow. We request you to keep the tickets safe & intact. #CSKvGT pic.twitter.com/d3DrPVrIVD