Santosh Trophy: कर्नाटक ने 54 साल बाद जीती संतोष ट्रॉफी, मेघालय पहली बार पहुंची थी फाइनल में

कर्नाटक ने 54 साल का इंतजार खत्म करते हुए संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है. सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया.

यह पहला मौका था जब मेघालय इस प्रतिष्टित फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा था, लेकिन कर्नाटक के साथ हुए कड़े मुकाबले में उसे हार का मुहं देखना पड़ा. प्ले ऑफ मैच में सर्विसेज ने पंजाब की टीम को हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया.

Congratulations Karnataka for winning #SantoshTrophy and also to be part of the history in @IndianFootball that VAR technology witnessed for the first time for the National Championship.



It’s a collective effort by team All India Football Federation. pic.twitter.com/UhSmKU0MQK