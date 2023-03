BrahMos missile: अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम

BrahMos missile: आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल पेश करते हुए इंडियन नेवी ने स्वदेशी सीकर और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का अरब सागर में सफल परीक्षण किया.

नेवी के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा, "भारतीय नौसेना ने DRDO द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी सीकर और बूस्टर से लैस ब्रह्मोस मिसाइल से एक सटीक टारगेट को अटैक किया गया. उन्होंने आगे कहा कि यह टेस्ट, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है."

The missile test was carried out from a Kolkata-class guided missile destroyer warship. BrahMos Aerospace is continuously working on increasing indigenous content in the missile: Indian navy officials pic.twitter.com/6lh15V1WA9