Fifth fodder scam case: लालू यादव को चारा घोटाले में 5 साल की कैद और 60 लाख रुपये जुर्माना

Fifth fodder scam case: रांची की सीबीआई कोर्ट ने पांचवे चारा घोटाला मामले में राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने नेता पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के शशि ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत 38 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई हेतु 21 फरवरी 2022 की तारीख तय की थी.

लालू प्रसाद यादव के बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अदालत के फैसले के बाद कहा कि मैं अदालत के फैसले पर टिप्पणी नहीं करूंगा. यह आखिरी फैसला नहीं है. अभी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी हैं. हमने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और हमें उम्मीद है कि निचली अदालत का फैसला हाई कोर्ट में बदलेगा. आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था.

I will not comment on the court verdict. This is not the last judgment. High Court, Supreme court are there. We've challenged it in the High court and we are hopeful that the judgment of lower court will change in High Court: RJD leader Tejashwi Yadav https://t.co/qMVqhhirkE pic.twitter.com/tKB3w8SBvw