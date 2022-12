मेटे फ्रेडरिकसन फिर से बनी डेनमार्क की प्रधानमंत्री, विपक्ष के साथ मिलकर किया नई सरकार का गठन

Mette Frederiksen: सोशल डेमोक्रेटिक लीडर मेटे फ्रेडरिकसन (Mette Frederiksen) एक बार फिर से डेनमार्क की प्रधानमंत्री बन गयी है. उन्होंने इस नयी सरकार का गठन लिबरल, सोशल डेमोक्रेट्स और मॉडरेट्स के साथ मिलकर की है. इससे पहले वह डेनमार्क की महारानी मार्गेटे से मुलाकात की थी जिसके बाद उन्होंने यह घोषणा की है.

डेनमार्क में नवम्बर में जनरल इलेक्शन संपन्न हुए थे,जिसके बाद से बातचीत का दौर जारी था. डेनमार्क में 44 सालों बाद ऐसा हुआ है जब किसी ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार का गठन किया है. हाल के चले बातचीत के दौर के बाद, एक दूसरे के विरोधी आज एक नई सरकार का गठन किये है.

लिबरल पार्टी के विपक्ष के लीडर जैकब एलेमैन-जेन्सेन (Jakob Ellemann-Jensen) को देश का उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है. साथ ही फॉर्मर पीएम और मॉडरेट पार्टी के लीडर लार्स लोके रासमुसेन (Lars Lokke Rasmussen) को विदेशमंत्री नियुक्त किया गया है.

मेटे फ्रेडरिकसन के डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनने पर, पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है और साथ ही दोनों देशों के संबंधो को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है.

उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि ''सुश्री मेटे फ्रेडरिकसन को डेनमार्क के प्रधान मंत्री के रूप में फिर से चुने जाने पर हार्दिक बधाई. मैं भारत-डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में हमारे सहयोग को जारी रखने की आशा करता हूं''.

Warm congratulations to Ms. Mette Frederiksen for her re-election as the Prime Minister of Denmark. I look forward to continuing our cooperation in strengthening the India-Denmark Green Strategic Partnership. @Statsmin