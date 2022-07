मंकीपॉक्स के लक्षण, उपचार, वैक्सीन: कैसे फैलता है, ये जानलेवा है या नहीं? अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें

Monkeypox Symptoms: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 24 जुलाई, 2022 को मंकीपॉक्स के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डब्ल्यूएचओ (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस के अनुसार, मंकीपॉक्स बीमारी ने दुनिया भर के 74 देशों में लगभग 17000 लोगों को प्रभावित किया है।

डब्ल्यूएचओ (WHO) प्रमुख ने कहा कि मंकीपॉक्स का जोखिम वैश्विक स्तर पर मध्यम लेकिन यूरोपीय क्षेत्र में अधिक है। यह उच्चतम स्तर का अलार्म है|

यह तब लगा जब भारत ने चार मंकीपॉक्स मामलों की सूचना दी, जिसमें नवीनतम दिल्ली में एक 31 वर्षीय व्यक्ति था, जिसका कोई अंतरराष्ट्रीय यात्रा का इतिहास नहीं था। अन्य तीन मंकीपॉक्स मामलों का केरल में पता चला है।

