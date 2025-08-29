KCET 2025 Mock Seat Allotment Result Today
Focus
Quick Links

भारत के चार महानगर कौन-कौन से हैं?

By Mahima Sharan
Aug 29, 2025, 10:58 IST

भारत के चार महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई हैं। आइए, उनके महत्व, विशेषताओं और कुछ दिलचस्प बातों के बारे में जानें।

Metro Cities Of India
Metro Cities Of India

Four Metropolitan Cities of India: भारत के चार महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई हैं। इन शहरों को "महानगर" इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड़ी आबादी और बेहतर बुनियादी ढांचे वाले प्रमुख आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र हैं। ये शहर देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1. दिल्ली – राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली भारत का राजनीतिक केंद्र है। यहां संसद और राष्ट्रपति भवन जैसी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं। यह इतिहास और आधुनिकता का संगम है, जहां लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार जैसे प्रसिद्ध स्थल हैं।

2. मुंबई – आर्थिक राजधानी

मुंबई भारत का आर्थिक केंद्र है। यहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कई बड़ी कंपनियों के मुख्यालय हैं। यह बॉलीवुड का केंद्र भी है और गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव जैसी जगहों के लिए जाना जाता है।

3. कोलकाता – सांस्कृतिक राजधानी

कोलकाता अपनी कला, साहित्य और औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहां हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल और भारत की सबसे पुरानी मेट्रो है।

4. चेन्नई – दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार

चेन्नई एक प्रमुख औद्योगिक और आईटी केंद्र होने के साथ-साथ शास्त्रीय संगीत और नृत्य का भी केंद्र है। यहां का मरीना बीच और मंदिर इसे परंपरा और आधुनिक विकास का संगम बनाते हैं।

चारों महानगरों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें

1. बड़ी आबादी – इन चारों शहरों की आबादी लाखों में है। इसके कारण ये भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से हैं।

2. आर्थिक केंद्र – ये सभी शहर मिलकर व्यापार, उद्योग, आईटी और मनोरंजन के जरिए भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं।

3. सांस्कृतिक विविधता – हर महानगर में देश भर के लोग रहते हैं। इस वजह से ये शहर संस्कृतियों, भाषाओं और खान-पान का संगम बन गए हैं।

4. परिवहन नेटवर्क – इन सभी शहरों में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, मेट्रो सिस्टम और व्यस्त रेलवे स्टेशन हैं, जो इन्हें बाकी भारत और दुनिया से जोड़ते हैं।

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News