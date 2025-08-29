भारत के चार महानगर कौन-कौन से हैं?

Four Metropolitan Cities of India: भारत के चार महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई हैं। इन शहरों को "महानगर" इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड़ी आबादी और बेहतर बुनियादी ढांचे वाले प्रमुख आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र हैं। ये शहर देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1. दिल्ली – राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली भारत का राजनीतिक केंद्र है। यहां संसद और राष्ट्रपति भवन जैसी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं। यह इतिहास और आधुनिकता का संगम है, जहां लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार जैसे प्रसिद्ध स्थल हैं।

2. मुंबई – आर्थिक राजधानी

मुंबई भारत का आर्थिक केंद्र है। यहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कई बड़ी कंपनियों के मुख्यालय हैं। यह बॉलीवुड का केंद्र भी है और गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव जैसी जगहों के लिए जाना जाता है।

3. कोलकाता – सांस्कृतिक राजधानी

कोलकाता अपनी कला, साहित्य और औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहां हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल और भारत की सबसे पुरानी मेट्रो है।