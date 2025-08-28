School Holiday 29 August: क्या कल बंद रहेंगे स्कूल, इन राज्यों में 30 अगस्त तक छुट्टी की घोषणा

मौसम का रुख बदल चुका है। जहां एक ओर लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान थे, वहीं दूसरी ओर बारिश ने लोगों की जिंदगी में ब्रेक लगा दिया है। देशभर में हो रही भारी बारिश का असर स्कूलों पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि राज्य के कई स्कूल 25 अगस्त से बंद है और मौसम को देखते हुए यह साफ है कि अब यह छुट्टी लंबी खींच सकती है।

देशभर के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि, इन छुट्टियों का असर शैक्षणिक कैलेंडर पर पड़ रहा है। राज्य और स्थानीय सरकार की ओर से भारी बारिश, बाढ़ के खतरे और चल रहे क्षेत्रीय समारोह के कारण स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों और छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। भारी बारिश के कारण देशभर के कई राज्यों में स्कूल बंद की सूचना को जारी रखा जा रहा है। जल प्रलय का संकट उत्तरी भारत के हिस्से में देखा जा रहा है, कश्मीर में सरकारी और निजी स्कूल 28 अगस्त को बंद रहे, इसके अलावा महाराष्ट्र, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड में भी स्कूल बंद की सूचना लगातार आ रही है। भारी बारिश और त्योहार के कारण स्कूलों में रहेगी छुट्टी कई राज्यों में तेज बारिश से लेकर त्योहार की वजह से स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने खराब मौसम की वजह से स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिए गए थे, वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में स्कूल बंद रहे।

पंजाब स्कूल बंद पंजाब सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी, कि भारी बारिश के कारण बाढ़ की संभावना बढ़ रही है, जिसके बाद सभी प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सरकारी और निजी स्कूलों को 27 से 30 अगस्त 2025 तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए इस फैसले की पुष्टि भी की है। जम्मू स्कूल बंद जम्मू के बदलते मौसम को देखते हुए स्कूल लगातार बंद रखने का आदेश दिया गया है। स्कूल के छुट्टी की आज तीसरी दिन है। लेटेस्‍ट खबर ये है कि खराब मौसम के कारण जम्मू-कश्मीर के स्कूलों की छुट्टी बढ़ सकती है। Rajasthan Weather Today: राजस्थान में भारी बारिश का कहर, 27 अगस्त तक बंद रहेंगे इन जिलों के सभी स्कूल राजस्थान स्कूल बंद? राजस्थान में इस साल बारिश का असाधारण रूप देखने को मिला है, जिसके कारण 25 अगस्त से लगातार स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की जा रही है। वहीं मौसम को देखते हुए छुट्टी के बढ़ने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस राज्य में इस साल 528.60 मिमी बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश ने राजस्थान का जनजीवन बिगाड़ दिया है, जिसके कारण स्कूलों में 29 अगस्त को छुट्टी रहेगी।